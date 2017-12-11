Москва, 11 декабря, 2017, 18:43 — ИА Регнум. Выход из тени 6 млн человек в РФ не связан с изменением налогообложения, а достигнут за счёт владельцев квартир и трудовых мигрантов, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он 11 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя сообщение Роструда о том, что за период с 2015 по 2017 в России из тени вышли порядка 6 млн человек.

Маринус ван Реймерсвале. Сборщики налогов. 1542

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«6 млн человек — это много, и вряд ли эти изменения связаны с налогообложением основной массы людей, потому что это налогообложение не изменилось, — отметил он. — Здесь возможны два варианта. Во-первых, за эти два года у нас приложили большие усилия для легализации нелегальных мигрантов. Они стали покупать патенты, и я думаю, что значительная часть из этих 6 млн — это как раз они. Во-вторых, это легализация людей, которые сдавали квартиры. Именно за эти два года чиновники потратили немало времени на их выявление, и поскольку счётчик воды всё очень четко фиксирует, то рейды, которые предпринимались, оказались очень успешны. Соответственно значительная часть людей, которые сдают квартиры, и особенно если за хорошие деньги, легализовались. Есть еще третий вариант — сугубо статистический. Оценка людей, которые заняты в тени, это вещь достаточно зыбкая. Достаточно сказать, что официальные данные расходятся почти в полтора раза. Росстат говорит, что «в тени» порядка 18 млн человек, а Минфин сообщает о 30 млн человек. Я Минфину верю больше».

При этом Делягин подчеркнул, что основная причина нелегального трудоустройства — это плоская шкала налогообложения. Чтобы вывести людей «из тени», России следует вернуться к прогрессивной шкале, как это уже сделано почти во всём мире.

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Напомним, что ранее, в ноябре, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, очень тепло отзывающийся о плоской шкале, назвал темпы легализации самозанятых крайне низкими. Между тем почти каждый пятый житель России (18%) уже является фрилансером, то есть работает «на себя». Таковы данные опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ). Для 11% граждан это единственный источник дохода, для 7% — дополнительный. В течение года количество фрилансеров выросло с 10% до 18%.

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