Каир, 11 декабря, 2017, 18:42 — ИА Регнум. Урегулирование палестино-израильского конфликта возможно только на основе справедливых и долгосрочных договорённостей, которые отвечали бы интересам обеих сторон. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин после переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Иерусалим

«Наши страны выступают за скорейшее возобновление прямого палестино-израильского диалога по всем спорным вопросам, включая статус Иерусалима», — сказал российский лидер.

Владимир Путин также отметил, что Москва поддерживает все решения Совета Безопасности ООН по данному вопросу, и подчеркнул, что договорённости между Палестиной и Израилем должны соответствовать принятым ранее решениям международного сообщества.

Любые шаги, предвосхищающие исход палестино-израильского диалога, по мнению президента России, являются контрпродуктивными и дестабилизирующими, и «не помогают разрешению ситуации, а наоборот, провоцируют конфликт».

Таким образом, Владимир Путин впервые публично прокомментировал решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данное решение Белого дома серьезно осложнило ситуацию в регионе.

В МИД России заявили, что принципиальная позиция Москвы по данному вопросу остается неизменной: палестино-израильский конфликт должен быть урегулирован таким образом, чтобы Израиль мирно существовал в международно-признанных границах, а палестинский народ обрёл собственное суверенное государство.

В этом контексте Восточный Иерусалим рассматривается Россией как столица будущего палестинского государства, а Западный Иерусалим — как столица Израиля.