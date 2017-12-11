Воронеж, 11 декабря, 2017, 18:37 — ИА Регнум. Первый открытый конкурс юных музыкантов имени народного артиста России, известного отечественного композитора и дирижёра В.А. Овчинникова завершился в Воронеже 11 декабря, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Скрипка

Для участия в конкурсе съехались более ста исполнителей, представляющих детские школы искусств и музыкальные школы Воронежа и Воронежской области, а также Москвы, Уфы, Саратова, Белгородской и Липецкой областей. Проведение этого смотра молодых дарований стало возможным благодаря средствам областного благотворительного вчера «Рождественские встречи».

Идея проведения конкурса, поддержанная региональным департаментом культуры, принадлежит педагогам Воронежской специальной музыкальной школы (колледжа). Сначала конкурс получил название «Путь к совершенству» ‑ и проводился в течение нескольких лет.

С этого года конкурс получил и новый статус — открытый, и имя уроженца Воронежа, прославленного российского композитора и дирижера Вячеслава Овчинникова. Сам он присутствовал на церемонии открытия конкурса в Большом зале Воронежской специальной музыкальной школы (колледжа).

Руководитель департамента культуры Воронежской области Эмилия Сухачева поблагодарила Вячеслава Овчинникова за возможность назвать его именем конкурс юных музыкантов и рассказала о мерах, предпринимаемых областным правительством для поддержки музыкального исполнительства среди детей и молодёжи.

Концертная программа церемонии открытия конкурса началась выступлением лауреата международных, всероссийских и региональных конкурсов, хора младших и средних классов Воронежской специальной музыкальной школы (колледжа). А далее юные музыканты исполнили произведения композитора Вячеслава Овчинникова в присутствии самого автора.

Программа I открытого конкурса юных музыкантов им. В.А. Овчинникова была рассчитана на три дня. Она завершилась 11 декабря награждением победителей и призёров.

Обладатель гран-при Арина Рабенкова получила именную стипендию композитора и дирижёра, народного артиста РФ Вячеслава Овчинникова.