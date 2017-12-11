Ереван, 11 декабря, 2017, 18:30 — ИА Регнум. Субботнее выступление президента Армении Сержа Саргсяна на заключительном заседании конференции, посвященной органам местного самоуправления и территориального управления успело наделать много шума и удостоилась противоречивых откликов.

armtimes.com Серж Саргсян (слева) и главы нескольких армянских общин

Кроме того, что президент Армении заявил, что через несколько лет в Армении почти в три раза увеличится показатель ВВП на душу населения, он также проинформировал, что власти были снисходительны к главам общин.

9 декабря выступая на конференции, посвящённой органам местного самоуправления и территориального управления в Дилижане президент Армении в частности заявил:

«Не секрет, что многие главы общин превышают свои полномочия и пользуются своим положением для того, чтобы иметь неясные и неприемлемые доходы. Начиная от того, что разными хитростями, разными способами отчуждают принадлежащие общине земли, что проявляют нечестное отношение к общинным бюджетам и, не буду вдаваться в подробности, потому что мне очень неприятен этот разговор. Хочу только одно сказать. Мы до сих пор были очень снисходительны к главам общин. Были снисходительны, потому что считали, что должны состояться, этот институт должен состояться, и в течение этого возможны определённые плохие проявления. Хочу всех, никого не пугаю, просто хочу всех предупредить, если кто-либо будет этими делами заниматься, лучше пусть идёт работать в другом месте. Мы готовы, говорю искренне, готовы относиться к вам со всей заботой, готовы по возможности помогать, будь то личный или общинный вопрос. Но мы не готовы видеть, как некоторые из вас уносят к себе домой деньги нашего населения. Стыдно!

Мы можем договориться, что если будут такие явления, никто другого не будет несправедливо обвинять. Если даже вы этого не скажете, я говорю следующее: если в этих новых укрупнённых общинах, конечно, в остальных тоже, появятся подобные случаи, пусть никто не рассчитывает на снисхождение, не ждёт, что его простят, тем более, что господин Локян (министр территориального управления — ИА REGNUM ) уже меня проинформировал, какие есть возможности в связи с зарплатой. Я буду только рад, если зарплата глав общин будет достаточно высока, но эта возможность должна быть в рамках закона, а не так, чтобы говорили: «Я за 200 тысяч драмов не буду с утра до вечера мотаться по этому селу, по этой общине, как их слуга». Кто не хочет быть слугой, пусть идёт и станет барином, пусть идёт на другую работу. И прошу, пусть никто после Нового года, будь то глава областной администрации, будь то министр или близкий мне человек, в подобных случаях не хлопочет о прощении какого-либо главы общины. Снова повторяю: мы готовы, если что-то случилось, что от нас не зависит, несчастный случай и так далее, готовы всячески помочь, но если злонамеренно пачкают руки, этого мы больше прощать не готовы. Наверное, вы в первый раз слышите от меня такие слова, но мой подход всегда был таким, просто, мы уже повзрослели и должны осознавать, ответственность существует для каждого жителя нашей общины».

Депутат от оппозиционной парламентской фракции «Елк» («Выход») Эдмон Марукян считает выступление Сержа Саргсяна «ожидаемым».

По его словам, в своем выступлении президент констатировал, что высокопоставленные власти были осведомлены о воровстве, а значит, правоохранительные органы были на своих местах, то есть они возбуждали дела и расследовали.

«Иначе, как власти знали бы о том, что происходил грабеж? Дело доходило до того, что кто-то должен был быть привлечен к ответственности, и какой-то губернатор, министр территориального управления прощали этих людей. Они так говорят: «Мы прощали, потому что думали, что местное самоуправление должно состояться и что могут быть недостатки». Я согласен с тем, что во время становления могут быть недостатки, но я не думаю, что грабеж, воровство из местных бюджетов и приватизация общинного имущества таким образом являются недостатками. Иными словами, идет становление не местного самоуправления, а большой группы расхитителей, которая впоследствии предоставляла свои услуги на всех выборах. Их прощали не потому, что нужно становление местного самоуправления, а потому что они хорошо приносят голоса, хорошо раздают взятки», — во время брифинга в Национальном собрании сегодня, 11 декабря, заявил Эдмон Марукян.

Кроме того, по словам Марукяна, глав общин прощали, поскольку они обеспечили во время выборов голоса в пользу правящей Республиканской партии Армении (РПА).

Отвечая на обвинения оппозиционного депутата, вице-спикер парламента Армении, пресс-секретарь (РПА) Эдуард Шармазанов заявил, что эти оценки — просто демагогия и не имеют никакой связи с действительностью.

«Выступление господина президента было очень четким. Это означает одно — нужно управлять эффективно, никто не может находиться в привилегированном положении, независимо от партийной принадлежности».

По словам Шармазанова, в этой ситуации, когда органы местного самоуправления уже укрупнены и перед ними стоят новые вызовы и новые обязанности, президент выдвинул четкое требование.

«В тех случаях, когда правоохранительные органы выявят нарушение закона, естественно, правоохранители выполнят свои функции. Заявления о том, что на деятельность глав общин закрывали глаза — не что иное, как безосновательные заявления», — сказал Шармазанов.

По утверждению представителя РПА подобное заявление было озвучено, поскольку «было к месту».

«Каждый период имеет свои вызовы. Разве в феврале прошлого года, когда господин президент в контексте реалий новой Конституции поставил новую планку, проблем не было? Мы должны суметь правильно оценить этапы развития. Любое поручение органам власти господина президента, начиная с меня и заканчивая главами отдаленных общин, должно приниматься и исполняться как указание», — отметил Шармазанов.

Армянская пресса наряду с пользователями соцсетей также комментируют речь Саргсяна. Как и оппозиция, пресса также в основном ставит акцент на том, что до сих под сельские старосты годами были основными фальсификаторами на всех выборах, благодаря чему и получили свободу беспрепятственно совершать преступления и злоупотребления.

Газета «Айкакан Жаманак» приводит несколько примеров. За злоупотребления, допущенные в годы пребывания в должности в 2008—2016 гг., на главу общины Шаумян Артура Яйлоян в 2017 году было заведено уголовное дело. Согласно материалам дела, Яйлоян подписал документ о выплате зарплат для не существующих в действительности библиотекаря, садовника и делопроизводителя. Яйлоян выписывал на их имя из бюджета сельской администрации зарплаты в соответствующем размере, которые последние получали и распоряжались ими по своему усмотрению, но фактически не осуществляли обязанностей, установленных для вышеуказанных должностей. Суд назначил главе общины наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев, но данное наказание было применено условно, назначен испытательный срок в размере одного года.

Главе общины Ехегис Вайоцдзорской области Мелику Бабагюляну предъявлено обвинение в совершении должностного подлога и присвоении имущества в крупных размерах.

Согласно материалам дела, сельский староста в 2012 году решил купить себе служебную машину и выделил на это из муниципального бюджета 1 700 000 драмов ($3500). Однако машину купил всего за 330 000 драмов, а остальную сумму — 1 370 000 драмов — присвоил. Кроме того, выяснилось, что староста Ехегиса также подделал протоколы заседаний Совета старейшин.

Мелик Бабагюлян по своему усмотрению также отчуждал земли, являющиеся муниципальным имуществом. На всём протяжении судебного разбирательства Бабагюлян был на свободе, мерой пресечения для него была избрана подписка о невыезде, в 2014 году он был приговорен к 3 годам лишения свободы, в тоже время была объявлена амнистия в связи с 22-летием Декларации о независимости РА, и он был освобожден от дальнейшего несения наказания.

«Вышеприведенные примеры — всего лишь маленький букет, в архивах о преступлениях глав общин можно найти километры доказательств. Но вместо этого завершим материал фотографией, вызвавшей недавно большой шум, на которой изображен глава общины Шенаван, член РПА Артур Мкртчян с убитыми белоголовыми грифами, занесенными в Красную книгу. Артур Мкртчян не был привлечен к ответственности, официальным обоснованием было истечение срока давности», — пишет газета.