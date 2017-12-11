Москва, 11 декабря, 2017, 18:23 — ИА Регнум. Профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять в первом чтении правительственный законопроект, изменяющий порядок межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в региональные, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Депутаты Госдумы

Инициатива будет рассмотрена в первом чтении на ближайшем пленарном заседании Госдумы 13 декабря, несмотря на большое количество замечаний к документу со стороны депутатов.

Акцизы пополам

Правительство предлагает внести некоторые изменения в Бюджетный кодекс, касающиеся наполнения региональных бюджетов. Так, в частности, Минфин предлагает изменить порядок распределения доходов от акциза на средний дистиллят, или так называемое синтетическое топливо. Такой продукт стал подакцизным в 2016 году, и вначале 100% доходов от него уходило в регионы. Затем норма изменилась: с 1 мая 2016 года 23% доходов от акцизов на все нефтепродукты (в том числе и средний дистиллят) стали направляться в федеральный бюджет, регионам же доставалось 77% от сбора.

Теперь правительство предлагает изменить и это распределение. По мнению Минфина, доходы от акциза на синтетическое топливо следует делить пополам: 50% должны уходить в федеральный бюджет, а другие 50% — в региональные.

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При этом, отмечают в правительстве, само понятие среднего дистиллята будет расширено, и под него попадут все виды нефтяных суррогатов, благодаря чему бюджеты регионов только выиграют. По расчетам правительства, дополнительные доходы региональных смет в 2018—2020 годах составят 3,5 млрд рублей.

Между тем в федеральный бюджет поступит на 16,5 млрд рублей больше, чем планировалось ранее. По какой причине при равном распределении федеральный и региональные бюджеты получат настолько разные доходы, не уточняется. Однако такие доходы уже заложены в закон о федеральном бюджете на 2018—2020 годы, который Госдума приняла в ноябре 2017 года.

Риск несвоевременных субсидий

Минфин также предлагает изменить процесс распределения межбюджетных трансфертов. Сегодня они распределяются на основании федерального бюджета на текущий год и устанавливаются до 1 апреля дополнительными подзаконными актами правительства. Однако такая норма не касается «иных межбюджетных трансфертов», которые предоставляются из резервного фонда президента РФ или распределение которых происходит с помощью актов правительства.

Минфин предлагает другое определение таким перечислениям из бюджета — подразумевать под ними также и межбюджетные трансферты, предоставляемые регионам для финансирования расходов, а также в целях поощрения достижения наилучших показателей работы органов исполнительной власти или местного самоуправления.

Однако депутаты профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам увидели в таком предложении правительства опасность для регионов.

«Предложенный законопроектом подход по распределению иных межбюджетных трансфертов исключительно законом о федеральном бюджете, а также излишняя конкретизация перечня исключений из этого требования создает риски неоказания своевременной финансовой поддержки субъектам РФ», — отмечают депутаты в заключении комитета.

Право на резерв

Кроме того, правительство также предлагает закрепить за собой право резервировать порядка 10% от субсидий, которые выделяются регионам. По действующим нормам, государственные субсидии из федерального бюджета в региональные должны быть перераспределены в законе о бюджете или поправками в Бюджетный кодекс. Все соглашения о госсубсидиях должны быть заключены до 15 февраля, однако правительство предлагает распределять резерв в 10% позднее. В частности, по мнению Минфина, окончательно решение о распределении этих средств должно приниматься не позднее 1 октября каждого года. Такое предложение возмутило главу комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова («Единая Россия»).

«Вы предлагаете 10% убрать — когда говорится о том, что это право, а не обязанность, то мы прекрасно понимаем, что все министерства этим правом воспользуются. Я вам гарантирую, что Минсельхоз и все остальные эти 10% зарезервируют. Поэтому первая часть вопроса, который возникает — как в этой ситуации планировать свои бюджеты регионам? Мы лишаем их 10% того, что они получат», — уточнил Макаров у замминистра финансов РФ Алексея Лавров.

Замминистра уточнил, что планировать свои бюджеты регионы должны исходя из объемов, распределенных в федеральном бюджете. Однако точный перечень субсидий, по которым средства могут быть зарезервированы, Лавров не уточнил.

«Получается, что вы предлагаете, на самом деле, забрать право у парламента по принятию бюджета и распределять его нормативными актами правительства. Давайте называть вещи своими именами», — заявил Макаров.

Налоговые расходы

Как заявил в ходе заседания профильного комитета замминистра финансов РФ Алексей Лавров, группа поправок, вызывающая наибольшее количество дискуссий, связана с введением в бюджетное законодательство нового механизма оценки налоговых расходов.

«Речь идет о том, чтобы ежегодно в бюджетном процессе на каждом уровне составлялась оценка эффективности налоговых льгот, изъятий и преференций с точки зрения достижения запланированных результатов. Расходы у нас проходят такую оценку эффективности, налоговые льготы — нет», — уточнил Лавров.

Между тем у депутатов появились замечания к такому нововведению. Так, например, до сих пор не утверждена методика оценки эффективности налоговых расходов.

«Возможность количественной формализованной оценки эффективности льгот социального характера, а также отдельных льгот экономического характера вызывает сомнение», — отмечают депутаты.

Как заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), депутаты планируют запросить у правительства соответствующую методику и перечень налоговых расходов как справочный материал к законопроекту.

Между тем на рассмотрение инициативы у депутатов осталось не так много времени: правительство рассчитывает на то, что закон будет принят в осеннюю сессию и вступит в силу с 1 января 2018 года. По словам Макарова, комитет планирует рассмотреть поправки в законопроект ко второму чтению на заседании через неделю, 18 декабря.