Краснодар, 11 декабря, 2017, 18:24 — ИА Регнум. Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна Российской Федерации за январь — ноябрь 2017 года вырос на 9,9% и составил 244,8 млн тонн. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщила Ассоциация морских торговых портов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Jevgēnijs Šlihto Чайки в порту

В рамках данного показателя перевалка сухогрузов увеличилась на 11,0% до 107,3 млн тонн, наливных — на 9,1% до 137,5 млн тонн.

Положительная динамика зафиксирована у большинства портов региона: в порту Новороссийск перевалка выросла на 11,8% до 133,9 млн тонн, Туапсе — на 5,8% до 24,2 млн тон, Кавказ — на 5,8% до 32,5 млн тонн, Тамань — на 14,3% до 13,7 млн тонн, Ростов-на-Дону — на 11,4% до 13,3 млн тонн.

Негативная динамика по объему грузооборота отмечается только в порту Керчь — показатель снизился на 1,4% до 8,6 млн тонн.

В украинских портах Азово-Черноморского бассейна также наблюдается рост перевалки. Объем грузопереработки в морских портах Украины за январь — ноябрь 2017 составил 121 млн тонн грузов, что на 0,6% больше показателей прошлого года, согласно данным Администрации морских портов Украины (АМПУ). Объем обработки транзитных грузов увеличился на 10,7% до 10,8 млн тонн, а контейнерная перевалка выросла на 3,2% (до 545,4 тысяч ТЕU).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, грузооборот морских портов России за январь — ноябрь 2017 года вырос на 9,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 716,75 млн тонн, сообщили в Ассоциации морских торговых портов. Объемы перевалки сухих грузов составили 339,32 млн тонн, что на 10,6% выше, чем годом ранее, наливных грузов 377,43 млн тонн, что на 7,5% больше, чем в 2016 году.