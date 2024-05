Нью-Йорк, США, 11 декабря, 2017, 17:50 — ИА Регнум. Кинокартина российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» вошла в число номинантов на премию «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сегодня, 11 декабря, сообщается на официальном сайте премии.

Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь», постер

Конкурентами «Нелюбви» Звягинцева будут: режиссерская работа Анджелины Джоли «Сначала они убили моего отца» (First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers), которая была выдвинута от Камбоджи; фильм шведского режиссера Рубена Эстлунда «Квадрат» (The Square), которая уже получила главный приз Каннского кинофестиваля; лента «Фантастическая женщина» (Una mujer fantastica) чилийского кинорежиссера Себастьяна Лелио; а также немецкий фильм «На пределе» (Aus dem Nichts) режиссера Фатиха Акина.

Что касается «Нелюбви» Звягинцева, то он уже был удостоен приза жюри Каннского кинофестиваля. Кроме того, фильм получил награды Мюнхенского и Лондонского кинофестивалей, а также Всероссийского кинофестиваля «Золотой Феникс», был удостоен двух премий Европейской киноакадемии (за лучшую операторскую работу и лучшую музыку к фильму) и премии «Золотой единорог».

Сам фильм повествует историю обычной московской семьи, которая переживает тяжелый период. Отец и мать формально состоят в браке, но у них уже есть другие возлюбленные, поэтому пара пытается побыстрее развестись. У них есть 12-летний сын, который последние годы живет в атмосфере бесконечных ссор и конфликтов. После очередного конфликта Алеша пропадает, и все бросаются на его поиски.

По словам Звягинцева, кинолента тронула зрителей Каннского фестиваля, потому что в ней показаны «человеческие судьбы, истории из жизни».

«Когда мы создавали картину, мы хотели показать, как одному человеку живется с другим. Основная сюжетная линия рассказывает о героях, которые после более 10 лет совместной жизни вдруг оказываются у разбитого корыта. Думаю, что интерес зрителей связан с тем, что фильм побуждает задуматься о человеческой природе, о наших характерах и поступках», — рассказывал Звягинцев в интервью ТАСС.

Напомним, премия «Золотой глобус» — американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах.