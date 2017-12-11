Калуга, 11 декабря, 2017, 19:06 — ИА Регнум. Необходимо ускорить переход на новую территориальную схему обращения с отходами и активизировать на местах меры по заключению договоров на вывоз мусора, а также организации его раздельного сбора. Об этом заявил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка в Калужской области, сообщает 11 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Мусорные контейнеры

Анатолий Артамонов предложил обратиться с соответствующей инициативой в правительство РФ и упорядочить сферу обращения с отходами.

«В прошлогоднем послании президент призвал всю страну заняться уборкой загрязненных территорий и ликвидировать свалки. Несмотря на то, что на государственном уровне для формирования эффективной системы обращения с отходами многое сделано, проблема образования нелегальных свалок и вывоза мусора остается острой, требует большой законодательной и практической работы. Сейчас у регионов больше возможностей воздействовать на эту ситуацию. Выбор регионального оператора позволит упорядочить сбор и переработку ТКО, привлечь инвестиции в эту сферу», — заявил губернатор.

Между тем, из-за низкой степени готовности субъектов РФ к полноценной реализации федерального закона «Об отходах производства и потребления», так называемый переходный период продлён до 1 января 2019 года. В регионах предстоит разработать территориальную схему обращения с отходами, утвердить проект соответствующей областной программы и нормативы образования твердых коммунальных отходов с делением по муниципалитетам. Кроме того, необходимо определить регионального оператора по обращению с ТКО, который будет заключать договоры с операторами в муниципалитетах.

По словам Анатолия Артамонова, отдельного внимания требует проблема вывоза ТКО из частного сектора. В настоящее время договоры на вывоз заключили лишь 47,8% владельцев индивидуального жилья. В целом по области, с учётом собственников всех типов жилья (многоквартирные дома, частный сектор, индивидуальные жилые дома и дачные поселки), этот показатель составляет 59%.

Административная ответственность за отказ заключить договор федеральным законом не предусмотрена. В настоящее время в Госдуму РФ внесен законопроект, предусматривающий включение затрат на обработку ТКО в единый тариф на услугу регионального оператора и установление ответственности за отсутствие договоров на вывоз ТКО. При этом в ноябре 2017 года рассмотрение законопроекта было перенесено на более поздний срок. Остается открытым вопрос о полномочиях муниципальных образований в сфере обращения с отходами.

Напомним, в 2017 году калужским региональным управлением Росприроднадзора проведено 104 проверки соблюдения природоохранного законодательства, совместно с органами прокуратуры организовано 19 рейдов. За 10 месяцев 2017 года выявлено 378 несанкционированных мест размещения отходов, 286 из них — на землях населённых пунктов. Возбуждено семь уголовных дел. Прокурорами области ежегодно выявляется до 1,5 тыс. нарушений законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления. В 2017 году по итогам прокурорских проверок внесено более 300 представлений, направлено свыше 350 исковых заявлений.