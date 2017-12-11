Порты: Арктика наращивает грузооборот
Мурманск, 11 декабря, 2017, 17:43 — ИА Регнум. Грузооборот морских портов Арктического бассейна в период с января по ноябрь 2017 года вырос на 50,6%, что составило 67,2 млн тонн. Такие данные представила Ассоциация морских торговых портов сегодня, 11 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Грузооборот порта Мурманск вырос до 47,2 млн тонн, что на 58,4% выше аналогичного показателя прошлого года, порта Варандей — увеличился на 5% до 7,6 млн тонн.
Такие показатели, как и прежде, обусловлены увеличением объёмов внутренних перевозок, в частности, транспортировкой полезных ископаемых, добытых на арктической территории. Так, по итогам 11 месяцев на 98,5% увеличился объем перевалки наливных грузов (нефть и пр. — примечание ИА REGNUM ) — до 40,5 млн тонн. Объем перевалки сухих грузов вырос на 9,6% до 24,2 млн тонн.
Планируется, что Северный морской путь будет загружен до 2030 года именно вывозом минерального сырья, добытого в акватории моря. Такие расчеты сделаны на основе данных по десяти инвестиционным проектам, предполагающим вывоз добытого сырья по морю, половина из которых связана с освоением углеводородного сырья, а остальную часть обеспечат уголь, руда и металлы.
Северный морской путь (СМП) — это пространство, которое прилегает к северному побережью Российской Федерации и охватывает внутренние морские воды, территориальное море, прилежащую и экономическую зоны, ограниченное с востока морским пространством США и параллелью мыса Дежнева в Беринговом проливе, с запада меридианом Желания до архипелага Новая Земля и западными границами проливов Маточкин Шар, Карские ворота и Югорский Шар.
Транзитными трассами являются пути вдоль побережья Арктики с октября по май, исключая Берингов пролив, пролив Лонга и Карские Ворота. При сквозном передвижении на западном участке Северный морской путь наиболее благоприятным является в июне и июле, если идти через проливы Югорский шар и Карские ворота. В период с сентября по октябрь нужно обходить вокруг мыса Желания. В августе можно с одинаковой эффективностью использовать любое направление.
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Напомним, грузооборот морских портов России за январь — ноябрь 2017 года вырос на 9,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 716,75 млн тонн, сообщили в Ассоциации морских торговых портов. Объемы перевалки сухих грузов составили 339,32 млн. тонн, что на 10,6% выше, чем годом ранее, наливных грузов 377,43 тонн, что на 7,5% больше, чем в 2016 году.