Мурманск, 11 декабря, 2017, 17:43 — ИА Регнум. Грузооборот морских портов Арктического бассейна в период с января по ноябрь 2017 года вырос на 50,6%, что составило 67,2 млн тонн. Такие данные представила Ассоциация морских торговых портов сегодня, 11 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Д. Банин Национальный парк «Русская Арктика» Ледниковые берега

Грузооборот порта Мурманск вырос до 47,2 млн тонн, что на 58,4% выше аналогичного показателя прошлого года, порта Варандей — увеличился на 5% до 7,6 млн тонн.

Такие показатели, как и прежде, обусловлены увеличением объёмов внутренних перевозок, в частности, транспортировкой полезных ископаемых, добытых на арктической территории. Так, по итогам 11 месяцев на 98,5% увеличился объем перевалки наливных грузов (нефть и пр. — примечание ИА REGNUM ) — до 40,5 млн тонн. Объем перевалки сухих грузов вырос на 9,6% до 24,2 млн тонн.

Планируется, что Северный морской путь будет загружен до 2030 года именно вывозом минерального сырья, добытого в акватории моря. Такие расчеты сделаны на основе данных по десяти инвестиционным проектам, предполагающим вывоз добытого сырья по морю, половина из которых связана с освоением углеводородного сырья, а остальную часть обеспечат уголь, руда и металлы.

Северный морской путь (СМП) — это пространство, которое прилегает к северному побережью Российской Федерации и охватывает внутренние морские воды, территориальное море, прилежащую и экономическую зоны, ограниченное с востока морским пространством США и параллелью мыса Дежнева в Беринговом проливе, с запада меридианом Желания до архипелага Новая Земля и западными границами проливов Маточкин Шар, Карские ворота и Югорский Шар.

Транзитными трассами являются пути вдоль побережья Арктики с октября по май, исключая Берингов пролив, пролив Лонга и Карские Ворота. При сквозном передвижении на западном участке Северный морской путь наиболее благоприятным является в июне и июле, если идти через проливы Югорский шар и Карские ворота. В период с сентября по октябрь нужно обходить вокруг мыса Желания. В августе можно с одинаковой эффективностью использовать любое направление.

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Напомним, грузооборот морских портов России за январь — ноябрь 2017 года вырос на 9,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 716,75 млн тонн, сообщили в Ассоциации морских торговых портов. Объемы перевалки сухих грузов составили 339,32 млн. тонн, что на 10,6% выше, чем годом ранее, наливных грузов 377,43 тонн, что на 7,5% больше, чем в 2016 году.