На Юршинском острове Ярославской области разрешат рубить деревья
Рыбинск, Ярославская область, 11 декабря, 2017, 17:34 — ИА Регнум. На Юршинском острове в Рыбинском районе Ярославской области разрешат санитарные вырубки древесины, которая пойдёт на отопление домов местных жителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте лесного хозяйства.
На острове находится пять деревень, официально зарегистрировано 33 жителя, во всех домах печное отопление. Вопрос заготовки дров для островитян является актуальным, особенно в связи с ужесточением лесного законодательства, строго карающего граждан за незаконные вырубки на землях гослесфонда. Как поясняют в правительстве, доставка дров из Рыбинска на данный момент не является перспективным вариантом решения вопроса, так как очень зависит от периода навигации и значительно повышает их стоимость.
При этом примерно две трети острова Юршинский — это особо охраняемая природная территория регионального значения, на которой по закону запрещено вести заготовку дрова. 2 ноября 2017 года вышло постановление правительства Ярославской области «Об утверждении режима особой охраны территории памятников природы регионального значения в Ярославской области». Новый документ разрешает на территории памятников природы регионального значения санитарную рубку в противопожарных и лесозащитных целях. Таким образом, теперь на острове можно заготавливать древесину для отопления при наличии всех документов.
«Руководство государственного учреждения Ярославской области «Рыбинское лесничество» при содействии ГО ЧС Рыбинского района и администрации района организовало выезд лесопатолога на обследование чистых хвойных насаждений на острове Юршинский. Лесопатолог должен вынести свое решение о целесообразности проведения выборочных санитарных рубок», — сообщили в департаменте лесного хозяйства Ярославской области.
В случае положительного решения жители смогут заготавливать дрова прямо на острове, не дожидаясь, пока придет сырье для отопления с «большой земли».