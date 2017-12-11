Рыбинск, Ярославская область, 11 декабря, 2017, 17:34 — ИА Регнум. На Юршинском острове в Рыбинском районе Ярославской области разрешат санитарные вырубки древесины, которая пойдёт на отопление домов местных жителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте лесного хозяйства.

Департамент лесного хозяйства Жители Юршинского острова

На острове находится пять деревень, официально зарегистрировано 33 жителя, во всех домах печное отопление. Вопрос заготовки дров для островитян является актуальным, особенно в связи с ужесточением лесного законодательства, строго карающего граждан за незаконные вырубки на землях гослесфонда. Как поясняют в правительстве, доставка дров из Рыбинска на данный момент не является перспективным вариантом решения вопроса, так как очень зависит от периода навигации и значительно повышает их стоимость.

При этом примерно две трети острова Юршинский — это особо охраняемая природная территория регионального значения, на которой по закону запрещено вести заготовку дрова. 2 ноября 2017 года вышло постановление правительства Ярославской области «Об утверждении режима особой охраны территории памятников природы регионального значения в Ярославской области». Новый документ разрешает на территории памятников природы регионального значения санитарную рубку в противопожарных и лесозащитных целях. Таким образом, теперь на острове можно заготавливать древесину для отопления при наличии всех документов.

«Руководство государственного учреждения Ярославской области «Рыбинское лесничество» при содействии ГО ЧС Рыбинского района и администрации района организовало выезд лесопатолога на обследование чистых хвойных насаждений на острове Юршинский. Лесопатолог должен вынести свое решение о целесообразности проведения выборочных санитарных рубок», — сообщили в департаменте лесного хозяйства Ярославской области.

В случае положительного решения жители смогут заготавливать дрова прямо на острове, не дожидаясь, пока придет сырье для отопления с «большой земли».