Калуга, 11 декабря, 2017, 17:25 — ИА Регнум. В Калужской области 10 декабря 2017 года состоялись дополнительные выборы по шести незамещенным мандатам депутатов представительных органов местного самоуправления в Жуковском и Дзержинском районах, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По данным регионального избиркома, депутатами районного собрания м.о. «Жуковский район» третьего созыва по Жуковскому четырёхмандатному избирательному округу №1 стали представители политически партии «Единая Россия»: первый заместитель гендиректора АО «Книрти» Михаил Краснов и директор школы Елена Миронова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный бюллетень

Представителям «Единой России» также достались четыре депутатских мандата сельской думы поселения «Угорское» первого созыва Дзержинского района. На выборах победили: и.о. директора школы Наталья Мозгунова, директор школы Валентина Самонова, ветеринарный врач Юлия Ломаш и администратор Алёна Славская.

«Выборы признаны состоявшимися. Жалоб и обращений в избирательную комиссию не поступало. Итоги: в Дзержинском районе проголосовало 40%, в Жуковском районе 17,4% от числа зарегистрированных в списках избирателей», — прокомментировал итоги выборов председатель облизбиркома Виктор Квасов.

Напомним, в Единый день голосования 10 сентября 2017 года в Калужской области состоялись дополнительные выборы депутатов в органы местного самоуправления. За дополнительные мандаты боролись представители «Единой России», ЛДПР, КПРФ, «Партии Великое Отечество» и самовыдвиженцы. Среди претендентов 11 мужчин и 6 женщин.