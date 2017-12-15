Санкт-Петербург, 15 декабря, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 2 декабря в Бресте между Россией и державами четверного союза заключено перемирие сроком с 4 декабря до 1 января. Одним из пунктов договора устанавливается общение войск в определенных пунктах нейтральной зоны; в этих пунктах могут одновременно находиться до 25 солдат каждой стороны; в пунктах разрешается обмен сведениями и газетами, передача почты, а также продажа и обмен предметов повседневного потребления.

Л. Петухов. На крыше фараоны с пулеметами. Стреляй! Великая Российская революция 1917 г

Договор предусматривает также воспрещение переброски войск с русского фронта на Западный в целях усиления последнего. Стороны обязались немедленно приступить к мирным переговорам. Россия и Турция обязались вступить в переговоры с Персией о выводе оттуда своих войск.

Отдел международной революционной пропаганды при НКИД (комиссар отдела — Борис Рейнштейн) приступил к печатанию агитационной литературы на немецком, венгерском, румынском, сербском, чешском, турецком и других языках.

НКИД объявлено, что въезд в Россию через Торнео (Финляндия) разрешается только тем иностранцам, паспорта коих визированы полномочным дипломатическим агентом в Стокгольме Воровским.

На Всероссийском съезде СКД Моисеев (с.-д.-интерн.) протестует против репрессивных мер к кадетам, призывает помнить о свободе и о великих завоеваниях русской революции. Большевик Харитонов предлагает дать по вопросу об арестах слово представителю СНК Ленину. Представитель правых с.-р. Гуревич на это заявляет: «Раз мы не давали власти Совету народных комиссаров, раз мы их не выбирали, мы не можем выслушивать и «объяснений этой власти». Председательствующий левый с.-р. Калегаев от имени Ленина сообщает, что последний хочет говорить не как представитель СНК, а как представитель фракции большевиков.

Ленин начал с указания на смехотворность мысли, будто крестьянам угрожают штыки со стороны советской власти. Штык — в руках самого крестьянства:

«Вы говорите: революция сметет советы. Нет, только контрреволюция могла бы смести советы, но против советов нет сил. Говорят, что переворот 25 октября дал власть только большевикам. Правда, одно время СНК состоял только из большевиков, но теперь в нем есть и представители других партий. Если народ найдет, что представители его в совете не проводят его волю, он просто отзовет своих представителей. Таким образом совет всегда будет отражать народную волю…

Имущие и эксплуатируемые классы нападают на советы, называя их самочинниками. «Самочинное» в их глазах — это что-то дурное. Советы во сто раз более высоки, чем Учредительное собрание. Учредительное собрание — преходящая форма… Если бы Учредительное собрание осуществило волю народа, оно бы не пошло против советов…

Народная власть приняла все меры к созыву Учредительного собрания в срок, и вы сами виноваты, что оно не состоялось. Должно было бы быть минимум четыреста человек. Их нет! Народная власть не идет ни на какие коалиции с капиталом. Мы не заключаем тайных договоров. О каждом своем шаге народная власть оповещает советы. От имени советов мы предложили перемирие и, если условия окажутся неподходящими, народ не примет их. Никаких насилий не было над революционным народом. (Крики: «А Духонин?»)

Духонин заключил союз с Корниловым, Калединым и с другими врагами народа, и в величайшем возбуждении против своего врага народ убил его. Но вы забываете другой факт. На Шпалерной в июле рабочий Воинов раздавал большевистские листки и был убит казаками. И вот разница между этими двумя фактами. Когда был убит рабочий Воинов, то только одна «Рабочая газета» (орган меньшевиков) упомянула об этом, и то не подчеркнув, что Воинов убит, а указав лишь, что он умер… Духонин — человек, который стал поперек дороги к миру, поперек желаниям русской армии…

Тот, кто за контроль рабочих над производством, кто за демократический мир, кто против продолжения кровавой бойни, тот не будет стоять за кадетов».

В. И. Ленин выступает с докладом

Затем выступил с речью Чернов, заявивший, что большевики давно уже подбирались к Учредительному собранию:

«Теперь арестом кадетских депутатов они хотят показать, как можно народных избранников лишать их полномочий. Они лгут солдатам: «ворвалась, мол, в Таврический дворец кучка людей-белогвардейцев, желавших самочинно объявить Учредительное собрание открытым». Им это приснилось спьяна. Пусть члены партии народной свободы виновны в заговоре. Если это так, Учредительное собрание своими голосами отменит их неприкосновенность. Народ и может, и должен быть справедливым к своим врагам… (С места: «А почему вы не говорили властно при аресте членов земельных комитетов?») Не сомневаясь в вашей политической зрелости, я советую взять власть от Советов и передать ее Учредительному собранию».

В результате прений принимается резолюция правых с.-р.

В Полоцке открылся III Чрезвычайный съезд 3-й армии. В президиум съезда избраны семь большевиков, один максималист, один левый с.-р. и один правый с.-р. Съезд принял приветствия: СНК, войскам, сражающимся против Каледина, главковерху Крыленко и т.д.

Съезд отверг большинством против 24 предложение о посылке приветствия Учредительному собранию. По внеочередному заявлению большевиков и максималистов принята резолюция о закрытии оборонческой газеты «Голос 3-й армии» и передаче ее технических средств «Известиям ВРК 3-й армии».

ВРК при Ставке формирует сводный отряд под командой Берзина (б-к) с целью отправления на Гомель и Брянск — Лиски, занятия опорного пункта для сосредоточения войск в Харькове, создания там полевого штаба и направления войск на юг к Ростову. Одновременно на юг, к Ростову, решено, послать революционные отряды войск с Северного (под командой с.-р.-максималиста Кудинского) и Западного фронтов и отряды моряков. Антонов-Овсеенко вспоминает:

«Этот приказ оказалось чрезвычайно трудно выполнить: ни одна из частей не была пригодна для немедленной борьбы с контрреволюцией. Некоторые отказались выступить, все предъявили требования на дополнительное обмундирование, денежное снабжение и т. д.».

Ожидавшиеся на помощь Ростовскому ревкому революционные войска не прибыли. Город был окружен 50 000 калединцев. Не считая возможным сопротивляться, ВРК издал приказ об отступлении. Рано утром казаки повели наступление на Ростов. К 12 часам дня войска Каледина вступили в город. Местная буржуазия встретила их восторженно. Начались повальные обыски и расправы с большевиками и рабочими. К 3—4 часам дня казаками был занят весь город; с наступлением темноты был занят также и вокзал.

ВРК покинул Ростов. Совет р. и с. депутатов остался существовать, возглавляемый меньшевиками. Войсковое донское правительство в обращении к населению указывает на недопустимость сокрытия красногвардейцев.

Ростов-на-Дону

Прибывшим в Брянск из Ставки комиссаром Берзиным совместно с представителями Брянского совета опрошены арестованные в боях под Унечей корниловцы-текинцы. Из опроса выяснилось, что Корнилов и 40 бывших с ним офицеров говорили текинцам, что приказом генерала Духонина текинцы увольняются домой, так как война кончена. Текинцы поверили, а также поверили и тому, что в Могилеве и Жлобине нет вагонов, почему надо отправиться через леса в Брянск, где будет подан состав. При встрече с революционными войсками текинцы не поняли, почему им снова приказывают стрелять. После первых выстрелов они сдались.

Большинство офицеров вместе с Корниловым скрылись, трое попали в плен. Текинцы почти все неграмотны; по-русски умеют говорить только несколько человек. Все недовольны Корниловым и офицерами и называют их изменниками. Всего арестованных — 268 чел. Из Ставки получено распоряжение освободить текинцев. Во избежание самосуда над текинцами Брянский совет решил их отправить под конвоем в Москву и дальше — домой. Ежедневно отдельными группами приходят и сдаются остальные текинцы.

Фракция большевиков Учредительного собрания поручила временному бюро немедленно предпринять шаги к созыву провинциальных делегатов и выработке материалов для работы в УС. ЦК партии отменил это решение фракции.

На заседании Петроградского совета р. и с. депутатов с докладом об отношении к Учредительному собранию и партии кадетов выступил Троцкий:

«Мы вступили в эпоху прямой гражданской войны между народом и партией насилия и эксплуатации народного труда. Наши противники схватились за Учредительное собрание, желая и его использовать против нас. Но Учредительное собрание — это несколько сот человек, и оно лишь постольку будет диктовать свою волю, поскольку сумеет опереться на организованные и вооруженные массы. Вот почему руководители контрреволюционной буржуазии не хотели мирно ждать Учредительного собрания. Буржуазия готовила контрреволюцию, рассчитывая на возможность переворота…

Для нас звание членов Учредительного собрания — высокое звание, но звание представителей революционного народа еще выше. Мы заявили, что в условиях, когда мы напрягаем все усилия, чтобы заключить мир, страдаем от продовольственной разрухи, мучаемся в окопах, видим, что мир близок, — тем, кто ему препятствует, объявляется беспощадная борьба, и на них обрушится гнев народа».

От фракции левых с.-р. выступил Фишман, заявивший, что в борьбе с контрреволюционной буржуазией левые с.-р. всегда будут идти бок о бок с большевиками. Если Учредительное собрание пойдет против народа, то восставший народ сумеет обезвредить его. Но нельзя форсировать события и забегать вперед. Декрет о партии народной свободы предрешает невхождение этой партии в Учредительное собрание, а за ней не войдут и правосоциалистические партии. Учредительному собранию надо дать собраться при любом составе; показать народу, что оно враг его, — и этим сразу покончить с ним. Россия катится на путь террора как системы, и, относясь отрицательно к этому пути, оратор предлагает противопоставить ему органическую строительную работу, начало которой положено организацией ВСНХ.

Плакат эсеров

Фишману возражают Слуцкий и Евдокимов (б-ки). Евдокимов отмечает: «Вы глядите туда, откуда вышли, они (правые с.-р.) — на кадетов, и эти оглядки повиснут у вас на ногах, потянут назад и нас, которые хотят с вами дружно работать». В результате принимается резолюция против участия кадетов в УС как врагов народа.

По вопросу борьбы с разгромами винных складов и подвалов решается назначить Благонравова чрезвычайным военным комиссаром Петрограда по борьбе с пьянством и погромами, чтобы «уничтожить военные склады, очистить Петроград от хулиганских банд, разоружить и арестовать всех, порочащих себя участием в пьянстве и разгроме». Поручить исполкому совета рассмотреть возбужденный комиссарами вопрос о введении военного положения для успешной борьбы с пьянством и погромами.

Гвардии Финляндский резервный полк, расположенный на Васильевском острове, в целях борьбы с пьянством объявил, что берет на себя всю власть в районе Васильевского острова и предлагает всем комитетам и частным гражданам до 2 часов ночи 2 декабря сообщить о всех имеющихся складах и запасах вина. За неисполнение этого распоряжения домкомы будут арестованы и преданы самому беспощадному суду, а запасы вина будут уничтожаться всеми средствами — вплоть до взрыва этих погребов.

«Мы не остановимся ни перед какими мерами. На карту поставлено все, и если мы погибнем, то погибнут и наши враги».

В ночь на 2 декабря в Петрограде отряды красногвардейцев, по приказу штаба округа, уничтожили ряд винных складов. В городе продолжаются пьяные погромы, разгоняемые матросами и красногвардейцами.

Опубликован приказ по Петроградскому военному округу приступить к выборам командного состава. Не избранные на командные должности переходят на положение солдат. Семьи лиц комсостава должны получать солдатский паек. Максимальное жалование командиру отдельной части устанавливается в 250 рублей. Вестовые (солдаты, выполняющие служебные поручения офицеров) отменяются. С 3 декабря отменяются все чины, звания и знаки отличия.

В Москве возобновились заседания согласительной комиссии предпринимателей и рабочих-текстильщиков Иваново-Кинешемского района. Во время заседания по ордеру Иваново-Кинешемского Совета р. и с. депутатов были арестованы три представителя предпринимателей.

В Костроме образовался ВРК, в который вошли по три представителя от советов р., с. и кр. депутатов и один представитель ЦС профсоюзов. В уездах организуются ВРК в таком же составе.

Рабочие в цехе

В Самаре на IV губернском съезде советов крестьянских депутатов принимается резолюция протеста против смещения с должности губернского комиссара Временного правительства и закрытия газет. Губернский комиссар снова утверждается в своей должности.

Представители ВРК, явившись с отрядом красногвардейцев в помещение Самарского областного военно-промышленного комитета, объявили его имущество и кассу собственностью Российской республики.

В Саратове открылся губернский крестьянский съезд, преобладают большевики.

В Уфе губернский комиссар Временного правительства устранен от должности и подвергнут домашнему аресту. Дела принял ревком. Открылись губернские съезды советов р. и с. депутатов и кр. депутатов для организации власти в губернии и проведения декретов СНК.

В Омске открылся III Западносибирский съезд советов. Присутствуют 100 делегатов от 20 местных советов; преобладают большевики и левые с.-р. Вынесено постановление бойкотировать предстоящий в Томске «Чрезвычайный общесибирский съезд», противопоставляя ему «Общесибирскии съезд Советов».

В Харькове на заседании Совета р. с. депутатов принята резолюция большевиков, рассматривающая Украинскую центральную раду как орган буржуазный и контрреволюционный.

В Одессе вследствие убийства гайдамаками начальника штаба Красной гвардии Кангуна по всему городу 1 и 2 декабря происходили бои между отрядами гайдамаков и красногвардейцев. Переговоры между различными политическими организациями кончились соглашением и заявлением от имени объединенного комитета всех советов и местной Рады, в котором сообщается об отсутствии более поводов к столкновениям.

«Между советами и украинскими революционными организациями достигнуто соглашение о создании в Одессе единой власти. Для организации и первоначального осуществления власти создан временный комитет в составе трех представителей от советов (все трое — большевики) и трех от украинских революционных организаций».

В Новочеркасске открылся III Донской большой войсковой круг. В своей речи генерал Богаевский заявил, что Дону угрожают две опасности: внутренняя, идущая из некоторых воинских частей и станиц, и внешняя.

«Наше последнее упование — Учредительное собрание… То, что мы делаем, — не преступление, а гражданский долг… Когда приходят чужие и отнимают у нас Ростов, я заявляю: не боюсь я крови, ибо на ней строится великое будущее, так как пришел смертный час России, а мы и Россия еще не хотим умирать».

Представители крестьян огласили декларацию, в которой требуют создания объединенной власти с паритетным представительством крестьян и казаков. Для этой цели должно быть объявлено перемирие между борющимися сторонами на Дону и созвано местное учредительное собрание.

На съезде РСДРП (м-ков) Дан в докладе о мире заявил:

«Не будь большевистского заговора, дело мира оставалось бы в надежных руках полномочных органов революции. Теперь же Россия стоит перед альтернативой: или заключить «похабный» мир, сепаратный мир, и тем обречь страну на полную кабалу и хозяйственную опеку прусского юнкерства, или воевать без конца. И то, и другое представляет гибель для революции и удар по международному социализму».

Временное Правительство

Докладчик считает, что только Учредительное собрание сможет заключить мир в международном масштабе путем обращения к союзникам и путем немедленного созыва международной конференции всех социалистических партий. Потресов обвиняет интернационалистское крыло партии в зловредной агитации, создавшей атмосферу сепаратного мира, «в то время как массы все время были ярыми его врагами». Абрамович, соглашаясь с тем, что большевистский мир — есть мир похабный, полагает, что оборонцы своей тактикой боязни сепаратного мира сами же его и уготовили. Вопрос о ликвидации войны есть не интернациональная задача, но национальная задача русской революции. Но оборончество убоялось быть обвиненным в антипатриотизме, и перед ним вечно веяли призраки 1871 года (т.е. Парижской коммуны, созданной после перемирия Франции с Пруссией), когда пролетариат был единственным сторонником революционной войны.

На съезде партии с.-р. большинство ораторов порицает ЦК за снисходительное отношение к правому крылу наряду с резкими репрессиями по отношению к левым. В частности, многие ораторы недоумевают, почему до сего времени не исключены из партии Керенский и Брешковская.

В заключительных словах члены ЦК Гендельман, Фирсов-Розенблюм, Зензинов, Чернов отвечали на ряд возражений. По вопросу о Керенском Фирсов заявил:

«Делегирован Керенский в правительство был III партийным съездом. После же событий 3—5 июля Керенский был уполномочен всеми социалистическими партиями на составление кабинета министров, и с этого времени Керенский перестал быть делегатом партии в правительстве».

По вопросу о преследованиях большевиков после событий 3—5 июля Фирсов говорит: «Мы не обсуждали в ЦК этого вопроса». По вопросу об исключении Керенского из партии Фирсов заявляет, что Керенский из партии не исключен. «Для этого нужен и партийный суд, и суд истории».