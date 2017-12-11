Москва, 11 декабря, 2017, 17:12 — ИА Регнум. В столице Белоруссии в возрасте 81 года скончался известный писатель, бывший ректор Литературного института имени Горького Сергей Есин. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщает пресс-служба Литературного института имени Горького, в котором в последние годы Есин возглавлял кафедру литературного мастерства.

A.Savin Сергей Есин

«Не стало нашего товарища, видного писателя, литературоведа, журналиста, ректора нашего института в 1992—2006 годах, заведующего кафедрой литературного мастерства, доктора филологических наук, профессора Есина Сергея Николаевича», — сказано в сообщении.

Уточняется, что Есин скончался утром 11 декабря. Обстоятельства смерти устанавливаются.

Есин родился в Москве 18 декабря 1935 года. Он заочно окончил филологический факультет Московского государственного университета в 1960 году. Затем Есин работал библиотекарем, фотографом, журналистом, лесником и даже артистом. Одно время был главным редактором журнала «Кругозор».

Он создал около 30 прозаических книг. Широко известны такие его романы, как «Имитатор», «Затмение Марса», «Дневники ректора», «Смерть титана» и ряд других.

Также Есин занимал должность вице-президента Академии российской словесности и был президентом Международного союза книголюбов.