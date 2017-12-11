Москва, 11 декабря, 2017, 17:57 — ИА Регнум. 11 декабря 2017 года в Центральном доме кинематографистов состоялся X Съезд Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации». В рамках юбилейного Съезда прошли выборы Председателя, Правления и Ревизионной комиссии.

Алена Сычева X Съезд Союза кинематографистов

Члены СК РФ избрали для участия в съезде 404 делегатов, к началу мероприятия зарегистрировано было 278 человек: необходимый для работы кворум 203 человека был благополучно преодолен.

Свое приветствие участникам Съезда направил Президент России Владимир Путин.

Председатель Союза кинематографистов Никита Михалков напомнил, что в прошлом Съезды проходили празднично, поскольку являлись констатацией достижений. Потом пришли беспокойные времена, и на Съездах ставились вопросы, обсуждались проблемы. Представляя нынешнюю ситуацию Михалков отметил, что в отрасли проделана гигантская работа и представил статистические данные. С 2012 года количество кинотеатров выросло в полтора раза, поднялась доля российского кино в прокате, вдвое увеличились кинотеатральные сборы отечественного кино, на 70% выросла посещаемость отечественных кинолент. Никита Михалков напомнил о мучительном процессе поиска нового здания для Музея кино и поздравил директора музея Ларису Солоницыну и всех кинематографистов с открытием нового здания, оснащенного по последнему слову техники. Новое здание распахнуло двери для гостей 19 октября 2017 года на территории ВДНХ. Никита Михалков предложил объединить Музей кино с Госфильмофондом, чтобы одна большая организация занималась сохранением и популяризацией кинематографического наследия. В заключении Михалков коснулся будущего Ялтинской киностудии: подготовлен концепт-проект студии, которая должна стать мощной базой, оснащенной всем необходимым для комфортных съемок и способной принять несколько съемочных групп одновременно.

Председатель Санкт-Петербургской организации Союза кинематографистов РФ Сергей Снежкин выразил благодарность Никите Михалкову, Климу Лаврентьеву, Владимиру Тонких, Александру Бабаяну, которые приложили много усилий, чтобы вернуть организации Дом кино и сохранить творческую базу Союза кинематографистов «Репино».

Алена Сычева X Съезд Союза кинематографистов

Были представлены отчеты о деятельности Гильдий, региональных отделений и Молодежного центра. Делегаты единогласно проголосовали за создание комиссии по кинопрокату под руководством Александра Адабашьяна, проведение в январе большого совещания по вопросам современного неигрового кино.

Был представлен проект нового Дома ветеранов кино в Матвеевском: в стильной новостройке планируются шикарные условия для жизни и отдыха. В планах — реконструкция Дома творчества кинематографистов «Репино» и центрального Дома кино на Васильевской улице. Дом творчества «Болшево» в городе Королев сейчас оказался в промышленном центре, поэтому правление Союза предложило в центральном трехэтажном здании создать учебный центр детского творчества, а на остальной земле построить жилой комплекс, на вырученные средства от которого купить Парк-отель «Анива» в деревне Жилино-Горки Ногинского района.

Одним из вопросов Съезда стало внесение поправок в Устав Союза кинематографистов. Изменился численный состав секретариата, в который раньше входило тридцать пять человек, а согласно новой редакции Устава — двенадцать. Согласно новой редакции ряд решений будет приниматься единолично Председателем, а не Правлением. Так, Председатель будет подписывать Протоколы заседаний Контрольно-ревизионной комиссии, назначать Исполнительного директора и Оргсекретаря. И главное: раньше Председатель избирался Съездом на четыре года не более двух раз подряд, а в новой редакции — неограниченное число раз. Новый Устав увеличивает власть Председателя, усиливает влияние Совета Старейшин и в целом способствует централизации власти в Союзе кинематографистов.

После довольно комичного самовыдвижения на пост Председателя Союза актера Виктора Балабанова и робкого предложения из зала выдвинуть Александра Адабашьяна, к делегатам обратился Никита Михалков:

«Я никогда не держался за место. Настоящие сила, богатство, слава и власть только тогда настоящие, когда они направлены на пользу других людей. Мы с вами вместе живем почти двадцать лет. Главное, что Союз устоял, и многие из вас могут подтвердить, что я никогда не использовал ничего от Союза в личных целях. Это тяжелый труд. У меня замечательная команда, но это ответственность. И если я буду избран — планы вы слышали. Самое главное — воспитать за это время достойных молодых, которым можно будет отдать в руки наш Союз».

В голосовании приняли участие все пришедшие 278 делегатов. «За» кандидатуру Никиты Михалкова проголосовало 270, «против» — пятеро, воздержались трое. Никита Михалков:

«Это важная для меня веха. Дело не в том, чтобы усидеть на этом месте. Дело в том, что мы не зря работали, не зря боролись, удерживали Союз, не давали разрушительным силам его развалить. Мы не зря доверяли друг другу. И я прошу вас продолжать доверять, потому что недоверие привело к огромному количеству неприятностей и бед. Для меня то, что произошло — знак стабильности Союза. Я надеюсь, что эта тенденция сохранится. Всегда, то, что происходило в Союзе, потом происходило в стране. Стабильность в Союзе будет предтечей стабильности в стране!».