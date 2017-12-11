Брюссель, 11 декабря, 2017, 17:15 — ИА Регнум. Договоренности, озвученные представителями Брюсселя и Лондона по выходу Великобритании из Евросоюза, пока не закреплены на бумаге, однако стороны намерены соблюдать их в качестве «джентльменского соглашения», передает Reuters.

Petr Kratochvil Брексит

По словам представителя Еврокомиссии Маргаритиса Схинаса, заключенные договоренности по компенсации за Brexit и соблюдению прав граждан ЕС со стороны Великобритании «не являются юридически обязательными».

Тем не менее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и представители ее кабинета министров демонстрируют намерение выполнять требования, о которых пока была достигнута лишь устная договоренность.

«Формально совместный доклад не является юридически обязательным, — сообщил Схинас журналистам. — Но мы видим, что совместное заявление Мишеля Барнье и Дэвида Дэвиса рассматривается как джентльменское соглашение, которое полностью поддержано и одобрено правительством Великобритании».

Схинас также отметил, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер также уверен, что «дело обстоит именно так».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон и Брюссель «достигли договоренностей» по вопросам денежной компенсации Великобритании за Brexit и гарантиям прав трех миллионов граждан ЕС, проживающих в Соединенном Королевстве.