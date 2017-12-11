Мэр просит калининградцев «дать пинка» ворам уличных новогодних украшений
Калининград, 11 декабря, 2017, 16:56 — ИА Регнум. Мэр Калининграда Александр Ярошук обратился к горожанам за поддержкой в деле пресечения краж уличных новогодних украшений.
«Большая просьба к калининградцам — если видите эти элементы вандализма, остановите их. Как? Пинка дать, по крайней мере. Как с ними еще работать?», — посоветовал градоначальник.
По словам Ярошука, в нескольких точках города новогоднюю иллюминацию ещё не подключили, поскольку вандалы разбивают пульты управления.
«На каждом объекте воруют, ну кроме елки на площади, потому что здесь есть охрана», — продолжил глава Калининграда.
Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что на площади Победы в Калининграде установлена 30-метровая искусственная ель с 6 тыс. пушистых веток. Символ Нового года украшен несколькими сотнями шаров.