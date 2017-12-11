Белгород, 11 декабря, 2017, 16:52 — ИА Регнум. В Белгороде через реку Везёлку начали возводить мост, предусмотренный проектом реконструкции набережной, сообщил портал Go31.ru. Мост соединит улицу Гостёнскую с учебно-спортивным комплексом Светланы Хоркиной.

Марина Каширская ИА REGNUM Река Везёлка

О начале строительства металлического моста стало известно 9 декабря. В берега реки вбили сваи и установили опоры для будущего моста. Мост будет располагаться рядом с теплотрассой, через которую зачастую, вопреки требованиям безопасности, пролегали пути белгородцев.

«На эту проблему во время выездного совещания обратил внимание глава администрации Белгорода Константин Полежаев. Одна из основных целей благоустройства — комфортная и безопасная среда. Соответственно, чтобы исключить эти неорганизованные переходы, мосты и были запроектированы», — цитирует издание слова начальника городского департамента строительства и архитектуры Василия Голикова.

По словам Василия Голикова, мост будет спроектирован с учетом требований «доступной среды», то есть будет доступен для маломобильных групп населения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Белгород включили в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» и выдали из федерального и областного бюджетов 300 миллионов рублей. Часть из этих денег направили на благоустройство городских дворов, а другу часть — на преображение городских объектов, которые, по мнению горожан, больше всего в этом нуждались. Белгородцы на голосовании в качестве объекта выбрали набережную реки Везёлка.

На набережной обустроят пешеходную зону и велозону, места для отдыха и занятий спортом, смотровые площадки и укрепленные подходы к воде, скульптуры. Для оформления набережной выбрали эко-стиль с сохранением природного ландшафта и растительности.