Кишинёв, 11 декабря, 2017, 16:49 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон принял заместителя генсека НАТО Роуз Готтемюллер, прибывшую в Кишинев открывать бюро связи НАТО в Молдавии, и тем самым «легализовал этот шаг на самом высоком уровне». С таким заявлением выступила Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ), передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremin.ru Президент Молдавии Игорь Додон

В ПКРМ напомнили, что подавляющее большинство населения Молдавии высказываются резко против вступления в военный блок, однако нейтральная страна вопреки конституции и национальным интересам «втягивается в чужие геополитические и военные игры, поневоле становится пешкой в руках сильных, но равнодушных к ее судьбе игроков».

Коммунисты обратили внимание, что лидер правящей Демпартии Владимир Плахотнюк и председатель парламента Андриан Канду в эти дни находились в США, поэтому «встретить дорогую гостью было некому, а статус премьера кажется недостаточно высоким для демонстрации той степени лояльности перед Западом и НАТО, какую желают продемонстрировать власти».

«Остается одна надежда — Додон. И Додон не подвел! «Крайне возмущаясь», тем не менее, он на самом высоком официальном уровне принял приехавшую открывать офис НАТО госпожу Геттемюллер. Хотя вполне мог бы этого и не делать… Никакой дипломатический протокол, ни правила этикета этого от него не требовали», — заявили в ПКРМ.

Там добавили, что принимая «с объятиями» высокого натовского чиновника президент нейтральной страны, избранный гражданами отрицающими НАТО, «легализовал таким образом этот сомнительный и опасный в перспективе шаг на самом высоком уровне».

«Додон принял НАТО как дорогого гостя. В общем, не подвел Додон своих партнеров по власти. Чего не скажешь о гражданах, о стране. А показушный протест, который дежурно провели представители партии Додона перед открывшимся и благословленным им же офисом НАТО, выглядел в этих обстоятельствах, как неприкрытое издевательство над своими же партийными соратниками», — считают коммунисты.

Примечание ИА REGNUM :

Cправедливости ради стоит напомнить, что именно в период пребывания у власти Молдавии Партии коммунистов Владимира Воронина было резко активизировано сотрудничество с НАТО, был подписан Индивидуальный план действий по партнерству, в Кишиневе открылся Центр информирования и документации НАТО, а молдавские военные стали участвовать в военных операциях под эгидой НАТО.

В пресс-службе Додона, сообщая о встрече президента с заместителем генерального секретаря НАТО, отметили, что собеседники «обменялись мнениями о текущей политической ситуации регионе, о дальнейшем взаимодействии между Молдавией и НАТО». Додон отметил важность соблюдения принципа неприкосновенности международно признанных границ Молдавии, уважения конституционного статуса постоянного нейтралитета страны, уважения взаимных интересов. Он также подчеркнул, что участие Молдавии в миротворческих операциях должно проходить под эгидой ООН.

Президент Молдавии предложил закрепить положение об уважении НАТО статуса нейтралитета Молдавии в отдельном политическом документе. Открытие бюро связи НАТО в Молдавии Додон назвал «поспешным» и способным иметь очень серьёзные негативные последствия.

«Это, в частности, значительно осложнит наши усилия по разрешению приднестровского конфликта. Правительству и парламентскому большинству, прежде всего, необходимо прилагать усилия, которые будут направлены на минимизацию внутриполитического противостояния, а не создавать дополнительную напряжённость в среде молдавского общества», — добавил он.

Вместе с тем Додон подчеркнул открытость для консультаций со структурами НАТО, которые «могут быть востребованы для развития наших отношений, которые в то же время не будут иметь двойственный характер с точки зрения соблюдения конституции нашей страны».

Еще одна левая молдавская политическая сила — оппозиционная «Наша партия» — также осудила открытие бюро НАТО в Молдавии. В партии считают открытие офиса НАТО «неуместным и не способствующим политической стабильности, консолидации общества, сохранению нейтрального статуса государства, урегулированию приднестровской проблемы».

«Мы всегда говорили о том, что для Молдовы главное — не споры о геополитике, которые только еще больше раскалывают общество, а решение внутренних проблем. Молдова должна перестать быть местом, где внешние факторы меряются силами, из-за чего страдают наши граждане, и стать площадкой, где Запад взаимодействует с Востоком, а не устраивает геополитический полигон. «Наша Партия» категорически против втягивания Молдовы в орбиту НАТО. Мы за сохранение конституционного нейтралитета, который должен быть подтвержден и закреплен в том числе и международными гарантиями. Открытие офиса НАТО в Кишиневе отдаляет и осложняет достижение этих целей», — подчеркнули в «Нашей партии».

Там считают, что под разговоры о не военных проектах вроде уничтожения вредных пестицидов офис НАТО займется трансформацией вооруженных сил, правоохранительной системы и спецслужб Молдавии по лекалам и в интересах НАТО, борьбой с «русской пропагандой» и «гибридной атакой» России. «Под аккомпанемент заверений о том, что НАТО уважает нейтралитет Молдовы, и о ее нежелании вступать в альянс, де-факто сам блок НАТО вступит в Молдову, которая окажется жестко встроена в общую «матрицу» противостояния Запада с Россией. Молдове это не нужно», — уверены в «Нашей партии».

«Открытие офиса связи НАТО в Кишиневе выгодно захватившему Молдову бандитскому режиму, который пытается сохраниться, «продавая» Западу «геополитические услуги» по борьбе с «русскими танками». Мы же, граждане Молдовы, должны думать не о том, чтобы какие-то внешние силы решали за наш счет свои интересы, не о милитаризации страны, к тому же, под руководством захвативших ее бандитов, а напротив, о демилитаризации Молдовы, об освобождении «захваченного государства», о восстановлении законности и наведении порядка, об урегулировании приднестровской проблемы и мирном развитии в интересах большинства граждан», — говорится в заявлении партии.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Молдавии Кишиневе 8 декабря открылось бюро связи НАТО. В церемонии открытия участвовали заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер и премьер-министр Молдавии Павел Филип. Филип сказал, что это по сути «перезапуск» отношений Молдавии с НАТО. В свою очередь Готтемюллер отметила вклад Молдавии в поддержание регионального мира и безопасности, в том числе участие молдавских военных в операции НАТО в Косово. Она добавила, что открытие бюро в Кишиневе — гордость для НАТО и знак того, что в альянсе ценят отношения с Молдавией.