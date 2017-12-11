Киев, 11 декабря, 2017, 16:42 — ИА Регнум. Процесс превращения Саакашвили в сакральную жертву режима явно увеличивает количество его сторонников. Так для ИА REGNUM прокомментировал задержание в Киеве экс-президента Грузии украинский эксперт Александр Зубченко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Атаман

Аналитик отметил, что в минувшее воскресенье на третий «марш импичмента» в Киеве вышли гораздо больше людей, чем ранее. Пусть и не заявленные организаторами 50 тысяч, но всё-таки около 15 тысяч. Причем такой консолидации поспособствовал пятничный арест лидера новых уличных акций в Киеве — Михаила Саакашвили. Напомним, что лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили 8 декабря был задержан в Киеве, ему инкриминируют содействие участникам преступных организаций (статья 256 УК Украины).

«Нация любит страдальцев за их права. А тут такой роскошный антураж: ночной арест, столкновения под зданием изолятора СБУ, письменный призыв Саакашвили «ничего не бояться и идти на борьбу за импичмент», его жена Сандра, которая стала «полноправным представителем» арестованного.

Более четкой стала и идеологическая направленность участников грузинской заварухи. Они уже борются не за абстрактный и никому не нужный «антикоррупционный суд», а за досрочное прекращение полномочий «барыги Порошенко». И вот именно эта идея больше всего нравится участникам «воскресных маршей». Как реагирует Порошенко? А он уже отреагировал, дав команду своему ручному прокурору Юрию Луценко арестовать Саакашвили любой ценой. Его предупреждали о негативных последствиях, но Петр Алексеевич же упертый. Когда в центре столицы орут, что «Порошенко долой!», то это его очень раздражает», — говорит эксперт.

Что же до предположений некоторых наблюдателей, что Саакашвили — это проект самого Порошенко, то Зубченко объясняет это гораздо проще. Так, по его мнению, сначала Порошенко делал вид, что майдан экс-губернатора Одесской области его ничуть не беспокоит, имитируя выполнения требований участников палаточного городка под Радой: выступил за создание антикоррупционного суда, поддержал снятие депутатской неприкосновенности и внесение соответствующих изменений в избирательную систему.

«Но на самом деле гарант нации очень нервничает. Ему кругом мерещится «зрада». В частности, он вполне обоснованно подозревает министра внутренних дел Арсена Авакова в измене, поскольку Национальная полиция не выполнила его «пожелание» любой ценой не допустить разворачивание палаточного городка под парламентом. Вы можете представить себе, как его припекло, если была одобрена «спецоперация» сделать из Саакашвили «агента ФСБ»?

На самом деле судебный процесс над Саакашвили еще более усилит чисто антипрезидентские настроения. В нашем больном обществе не доставало достаточно буйного грузина, который бы озвучил мысли сотен тысяч человек — «Порошенко долой!». Саакашвили это сделал. Да, он клоун, но теперь это абсолютно не важно.

Теперь, когда его «закрыли», из засады вышла в революционном черном бушлате Юлия Тимошенко. Она явно демонстрирует готовность возглавить «дело Михаила». Ей даже на руку, что Саакашвили за решеткой. Так даже лучше. Сакральная жертва должна страдать. Народ это любит. Не удивлюсь, если следующий, четвертый «марш за импичмент» уже будут разгонять. Слишком пугает Петра Алексеевича динамика роста слогана «Порошенко — долой!», — резюмирует Александр Зубченко.