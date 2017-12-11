Дамаск, 11 декабря, 2017, 16:38 — ИА Регнум. Российские войска выполнили в Сирии свой долг по защите законного президента и правительства от международных террористов, поддерживаемых некоторыми западными и арабскими странами, поэтому теперь они могут вернуться домой. Военная фаза решения сирийского кризиса подходит к концу, наступает стадия политических решений. Так прокомментировал неожиданный визит в Сирию президента России Владимира Путина шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Mil.ru ВКС РФ в Сирии

«На своих плечах Россия вынесла самую тяжелую часть сирийского конфликта — военную. Она пришла на помощь законному правительству Асада в тот момент, когда под контролем законного правительства было не более 15% территории страны, и никто в мире (но не в России) не верил в успех поставленной задачи. Однако благодаря профессионализму и героизму российских военных, высокотехнологичной военной технике, доказавшей в боях свою мировую конкурентоспособность, она решена.

Россия смогла застолбить за собой не только военное решение сирийского конфликта. Не только полностью окупила сирийскую военную кампанию ростом заказов на продукцию российского ОПК вопреки предсказаниям западных и отечественных либералов.

Главное достижение российской дипломатии состоит в том, что для его решения мы смогли сформировать коалицию из крупнейших региональных держав — Ирана и Турции. Усадить за стол переговоров оппонентов. Если Иран изначально был на стороне России в этом конфликте, то думаю, все прекрасно помнят, насколько тяжело с момента ввода российских ВКС в Сирию, особенно после 24 ноября 2015 года, когда ВВС Турции был сбит российский бомбардировщик Су-24, складывались наши отношения с Турцией.

Тем не менее после того, как Россия оказала Эрдогану неоценимые услуги по предотвращению государственного переворота, президент Турции осознал, в какую ловушку его пытался заманить Запад, и стал постепенно, а затем всё более открыто переходить в этом конфликте на сторону России. Последние события вокруг Иерусалима, думаю, Эрдогану лишний раз показали, что мусульмане для Запада — исключительно расходный материал для достижения своих религиозных и мировоззренческих целей.

Теперь пора переходить к политическому решению кризиса в Сирии, и поездка Владимира Путина на базу Хмеймим говорит об окончании самого сложного, военного этапа сирийского урегулирования», — отметил эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня президент России Владимир Путин совершил неожиданный визит на российскую военную базу Хмеймим в Сирии, где отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. «Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации, — заявил Путин, выступая перед военнослужащими, — Вы с победой возвращаетесь к своим родным очагам, своим близким, родителям, женам, детям, друзьям. Родина ждет вас, друзья. В добрый путь. Благодарю вас за службу».