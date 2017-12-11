Севастополь, 11 декабря, 2017, 16:27 — ИА Регнум. Севастопольское правительство и департамент по имущественным и земельным отношениям города проиграли суд за право на землю в районе мыса Фиолент фирмам, которые связывают с семьёй бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

По информации издания ForPost, фирма «Порфир» в январе 2009 года получила три гектара в 25-летнюю аренду, «Ортостат» — пять гектаров в 25-летнюю аренду в сентябре 2008 года, а «Дрим Ленд» получил в 25-летнюю аренду два гектара земли в сентябре 2008 года.

Одним из условий договоров было то, что структуры должны были освоить участки до 2014 и 2016 года соответственно.

В мае 2017 года департамент по имущественным и земельным отношениям Севастополя подал в Арбитражный суд Севастополя три иска к предприятиям, потребовав расторгнуть их украинские договоры аренды земли, заявив о существенных нарушениях условий.

Однако Арбитражный суд Севастополя принял сторону частных предприятий, поскольку они при Украине получили все необходимые документы: градусловия, ограничения застройки, архитектурно-планировочное задание, положительные заключения экспертизы на проект строительства, разрешение на стройку.

При губернаторе Сергее Меняйло местный градсовет также одобрил схему поэтапного освоения участков, а департамент архитектуры и градостроительства города утвердил градостроительный план для строительства рекреационного комплекса, а позже и границы участков.

Также отметим, что на одном из четырёх спорных участков на мысе Фиолент, которые при Украине выделялись для строительства и обслуживания рекреационных комплексов, построены многоэтажные жилые дома и ресторан.

«А Павлу Лебедеву, экс-министру обороны Украины, «прёт» в Севастополе. Землю, которую его фирмы получили незаконно, легализовывают через суд — стандартная украинская схема, в которой, похоже, участвует правительство Севастополя. Именно правительство подало иск в суд и проиграло. Странно, да? То же самое было и в Ласпи», — прокомментировал в своём Telegram-канале решение суда крымский правозащитник Александр Талипов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, территория урочищ Ласпи и Батилиман в Севастополе поставлена на кадастровый учёт как земли леса в феврале 2016 года. Таким образом, в категорию охраняемых лесных земель попали участки, выделенные городским Советом под частную застройку.

Как утверждал начальник управления земельного контроля правительства Роман Шапошников, власти города будут добиваться сноса построенных или строящихся объектов на этих участках. Однако позже в кадастровой карте России в бухте Ласпи статус участков сменился с «земли лесов» на «строительство и обслуживание пансионата для отдыха семей с детьми».

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По информации Севприроднадзора, ООПТ занимают 30,36% территории Севастополя. Всего в городе расположены 12 особо охраняемых природных территорий различных категорий общей площадью 26,2 тысячи га. Планировалось, что к ним добавятся еще два ландшафтных заказника — в урочище Ласпи и на плато Караньское вблизи Балаклавы.

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