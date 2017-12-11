Санкт-Петербург, 12 декабря, 2017, 02:02 — ИА Регнум. Российский рынок автомобилей показал в ноябре 2017 года впечатляющие результаты: продажи новых легковых и легких коммерческих авто на 15% превысили показатели аналогичного периода прошлого года. В чем причина роста и можно ли говорить о выходе авторынка из кризиса, пишет корреспондент ИА REGNUM Виктория Бабаева.

Автомобили

Прошлогодний результат стал для России худшим за последние десять лет, однако нынешний уверенный рост достигнут во многом благодаря поддержке государства. Свой вклад внесли в том числе адресные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а также автокредиты (которые, в свою очередь, растут и за счет этих программ). Программы, позволявшие сэкономить 10% от стоимости машины, оказались довольно востребованы, причем «Семейный автомобиль» пользовался более высоким спросом. Драйвером роста, по мнению руководителя пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азата Тимерханова, стал отложенный спрос, с чем согласны и другие эксперты.

Однако цены на автомобили продолжают расти, экономика остается нестабильной, наибольшим спросом пользуются доступные марки, и говорить о выходе из кризиса рано.

«Если говорить про 2018 год, то рост рынка, скорее всего, продолжится, по крайней мере, в первой его половине. Всё-таки нас ожидают президентские выборы, а электорат должен быть хоть чем-то доволен. Поэтому будут действовать программы господдержки и различные меры стимулирующего характера, особенно в бюджетном секторе. К тому же отложенный спрос вряд ли выбран полностью и продолжит оказывать позитивное воздействие на рынок», — говорит Тимерханов.

Узнайте подробности: Почему авторынок никак не выберется из кризиса?

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