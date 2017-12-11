Тула, 11 декабря, 2017, 15:58 — ИА Регнум. Новый детский сад на 110 мест откроется в поселке Петровский в Туле в феврале — начале марта 2018 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы региона по итогам посещения детского сада, готовящегося к открытию, губернатора Тульской области Алексея Дюмина 11 декабря.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Новый детский сад

Губернатор осмотрел территорию, помещения для пищеблока, одной из групп, спортивного и актового залов, бассейна, пообщался с родителями будущих воспитанников.

Как сообщила министр образования Тульской области Оксана Осташко, с 2013 года в Тульской области введено в эксплуатацию 26 зданий детских садов — как вновь построенных, так и прошедших капремонт. Все они отвечают современным требованиям. Всего создано около 12 тысяч дополнительных мест.

На данный момент указ президента РФ о ликвидации очередности в дошкольные учреждения для детей от трех до семи лет полностью выполнен.

Пока сохраняется очередь для малышей в возрасте до трех лет: сейчас своего места в детском саду ожидают 2 тыс. 68 детей, причем подавляющее большинство — 85% — проживают на территории областного центра.

Алексей Дюмин напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу полностью ликвидировать очереди в детских садах. Для этого в регионе ведется работа с социальными инвесторами.

«Мы будем делать все, чтобы выполнить задачу, которую перед нами поставил президент», — отметил глава региона.

Работу по ликвидации очередности в детские сады для детей раннего возраста на личный контроль губернатор поручил взять Оксане Осташко, а также главе администрации Тулы Евгению Авилову.

«Уверен, что это один из самых современных детских садов не только в Тульской области, но и во всём ЦФО. Думаю, вашим детям здесь будет комфортно играть, заниматься и расти», — сказал губернатор, общаясь с родителями малышей, которые пойдут в новый детсад.

Глава региона также сообщил, что при детском саде создан попечительский совет. В него вошла Ольга Слюсарева, депутат Тульской областной думы, олимпийская чемпионка. Совместно с воспитателями и родителями она будет приобщать малышей к занятиям физкультурой и спортом.

Строительство здания нового детского сада началось в мае, а в ноябре — уже завершилось. Учреждение рассчитано на 110 мест. Свои двери для малышей сад откроет в конце февраля — начале марта 2018 года.