Дамаск, 11 декабря, 2017, 16:03 — ИА Регнум. Посещение президентом России Владимиром Путиным авиабазы Хмеймим в Сирии связано с объявлением о начале вывода российской группировки войск, сообщил 11 декабря журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

«По случаю объявления о начале вывода контингента», — сказал представитель президента, отвечая на вопрос о причинах визита Путина в Сирийскую Арабскую Республику.

Песков также указал, что выведение российских подразделений займет некоторое время.

«Ясно, что не вопрос одного дня», — сказал пресс-секретарь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин во время встречи с военными отдал приказ о начале вывода российской группировки из Сирии. Он отметил блестящее выполнение задач и указал, что любые попытки вновь развернуть террор будут жестко пресекаться.

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Кроме того, Путин провел встречу с президентом Сирии Башаром Асадом, в ходе которой сообщил, что намерен обсудить вопросы дальнейшего урегулирования ситуации с лидерами Египта и Турции.