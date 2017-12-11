Ярославль, 11 декабря, 2017, 15:42 — ИА Регнум. Прокурор Ярославля внес в муниципалитет представление об отмене городских правил благоустройства. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Ларек в Ярославле

Прокуратура отмечает, что полномочия по благоустройству забрал в 2017 году субъект федерации, 27 октября департамент ЖКХ Ярославской области утвердил правила благоустройства городского, сельского поселения, городского округа Ярославской области. Получается, что в Ярославле действуют два нормативных документа, регулирующих одно и то же.

В частности, в городских правилах предусмотрен внешний вид нестационарных торговых объектов. По этим требованиям до 1 декабря все ларьки в Ярославле должны были привести к единому облику. Однако поменялись далеко не все ларьки. В новых областных правилах такого требования нет. Там говорится лишь, что допустимое цветовое решение определяется нормативным актом органов местного самоуправления.

Муниципалитет Ярославля уже подготовил проект решения, отменяющее правила благоустройства. Но в мэрии говорят, что это никак не повлияет на требование привести ларьки к единому облику.

«В тех договорах на размещение НТО, которые заключены с предпринимателями, прописано, что объекты должны соответствовать визуализации. Таким образом это теперь определяется договорными отношениями. Что касается новых договоров, то требование по внешнему виду будет внесено в решение муниципалитета № 629, которое определяет правила организации торгов. Оно будет принято на том же заседании муниципалитета. То есть все остается по-прежнему — в Ярославле все НТО должны будут приведены к единому облику», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля Алексей Торопов.

Выходит, что несмотря на «отбор» полномочий на уровень региона, власти Ярославля все равно продолжат регламентировать эту сферу. Отметим, что в центральной части Ярославля и на основных городских магистралях большинство торговых объектов уже заменены, и новые ларьки выглядят лучше, чем раньше.