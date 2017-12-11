Чернобыль, Украина, 11 декабря, 2017, 15:40 — ИА Регнум. Обломки упавшего в 1986 году вертолета Ми-8 были обнаружены на Чернобыльской АЭС во время демонтажа послеаварийной легкой кровли машинного зала блока №4, сообщила пресс-служба Государственного спецпредприятия ЧАЭС.

Timm Suess Чернобыльская АЭС

«При демонтаже настила послеаварийной легкой кровли машинного зала блока №4 была обнаружена часть хвостового оперения с обломанными элементами рулевого винта вертолета Ми-8, потерпевшего крушение в 1986 году в ходе работ по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», — говорится в сообщении.

Из сообщения следует, что найденные элементы являются частью вертолета, который использовался для обработки крыши блоков второй очереди ЧАЭС.

Вертолет Ми-8 под управлением Владимира Воробьева выполнял пролив клеящим составом горизонтальных поверхностей и задел лопастями трос, после чего рухнул на землю. Отмечается, что катастрофа произошла ввиду отсутствия на тросе высотного крана сигнальной рельсы.

В результате происшествия все члены экипажа погибли. Сейчас специалисты предприятия изучают возможность извлечения и дезактивации элемента найденной конструкции для последующего ее использования в качестве музейного объекта.

Напомним, погибшим пилотам — Владимиру Воробьеву, Александру Юнгкинду, Леониду Христичу и Николаю Ганжуку — рядом с вертолетной площадкой в Чернобыле был установлен памятник.

Ранее стало известно, что в Чернобыле появилась гостиница на 100 мест. Туристы могут остановиться в одно — или двухместной комнате и бесплатно пользоваться интернетом.

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