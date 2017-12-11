Иркутск, 11 декабря, 2017, 15:28 — ИА Регнум. О невероятном на первый взгляд инциденте сообщило сегодня, 11 декабря, одно из иркутских СМИ. Из письма начальнику ГУ МВД по Иркутской области Андрею Калищуку, копию которого передали в редакцию «Байкал.Инфо», следует, что жители Катангского района бедствуют из-за отсутствия в магазинах продуктов питания первой необходимости и просят правоохранителей проверить, как районная власть распорядилась региональными деньгами, выделенными на завоз продуктов питания.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Продукты на прилавке

«Во всех магазинах отсутствуют мясные и рыбные консервы, мука, сахар, соль, крупы, макаронные изделия, растительное и сливочное масло, овощи-фрукты, молочные изделия. Уже больше месяца мы вынуждены заказывать продукты из Иркутска и Киренска и провозить их в багаже пассажиров, летящих к нам авиатранспортом», — сказано в письме.

Другое издание — газета «Правда Севера» ‑ и вовсе пишет, что когда коммерсанты завозят продукты питания партиями на самолёте, люди занимают очередь в магазины, стоят по несколько часов на морозе, даже случаются драки.

Между тем чиновники в районной администрации, которые должны контролировать завоз продовольствия, заявляют, что все продукты питания первой необходимости были завезены в полном объёме, а их нехватка вызвана «возросшим спросом населения ввиду искусственно вызванного ажиотажа».

Но по версии самих жителей Катангского района, вся проблема заключается в отсутствии контроля со стороны властей. Поэтому недобросовестные коммерсанты, используя субсидию, завозили продукты питания не с фиксированной для населения ценой, а другие — более дорогие.

«А в результате всего этого и случился самый настоящий голод в нашем селе», — пишут жители района, добавляя, что зимний путь для машин, чтобы завезти еду, проложат только во второй половине декабря.

Также местные жители уверяют, что население района не растёт и впрок продуктами питания никто не запасался. Катангцы просят полицейских проверить эффективность использования средств из областного бюджета, выделенных на завоз продуктов питания.

Напомним, Катангский район является самым крупным муниципальным образованием в составе Иркутской области. Административным центром является село Ербогачён. По данным переписи 2013 года, в районе проживают 3603 человека.