Львов, Украина, 11 декабря, 2017, 15:15 — ИА Регнум. Стала известная предварительная причина смерти американского военнослужащего, скончавшегося 10 декабря во Львове. Как следует из оперативной сводки, опубликованной 11 декабря на сайте Львовской администрации, солдат умер от сердечного приступа.

Felix Stember Армейские жетоны

Смерть наступила скоропостижно в тот момент, когда американец находился рядом с местным магазином оружия.

«10 декабря, в 11:28 на станцию скорой медицинской помощи г. Львова поступило сообщение, что на ул. Лемковская (возле магазина оружия) вследствие сердечного приступа (предварительно) скоропостижно скончался военнослужащий США», — говорится в отчёте.

Уточняется, что гражданину США был 21 год, и он находился в служебной командировке в Яворовском учебном центре.

Напомним, в ходе продолжающегося конфликта в Донбассе украинские власти активно взаимодействуют с западными странами, приглашая иностранных инструкторов для обучения своих вооруженных сил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о подписании президентом Украины Петром Порошенко указа о тайном военно-техническом сотрудничестве с иностранными государствами.