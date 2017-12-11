Красноярск, 11 декабря, 2017, 15:13 — ИА Регнум. В Иркутске завершился сибирский фестиваль робототехники «РобоСиб-2017». За победу в 10 направлениях боролись 195 команд. В мероприятии приняли участие 45 учеников красноярской школы №149. Ребята завоевали 11 призовых мест, причём в направлении FLL «Игра» команда Winners стала абсолютным победителем, заняв весь пьедестал почёта. Как сообщает пресс-служба администрации Красноярска, теперь школьникам предстоит побороться за право поехать на европейский и мировой чемпионаты по робототехнике, а в июне ребята отправятся в Китай на азиатские соревнования.

Фото пресс-службы администрации Красноярска Красноярские школьники придумали способ ведения сельского хозяйства в экстремальных условиях

«На чемпионате участникам было предложено изучить проблемы, связанные с водными ресурсами, — рассказал тренер команд Максим Турушев. — Школьники, например, готовили презентации своих исследований на тему гидродинамики и разработали роботов, которые смогут оптимизировать процессы добычи, очистки, транспортировки воды. Наши команды представили проект усовершенствования городской ливневой канализации. Ребята считают, что дождевую воду можно использовать во благо, например, отапливать с её помощью дома. В номинации «Самый инновационный подход» был представлен проект по переработке айсбергов в питьевую воду и её дальнейшую транспортировку в страны, которые столкнулись с дефицитом чистой воды. По данным ООН, почти 70% питьевой воды сосредоточено во льдах Арктики и Антарктики, к 2030 году порядка 67% жителей планеты будут испытывать дефицит чистой воды. По задумке ребят, танкер особой конструкции будет откалывать кусок айсберга, загружать его в хранилище и транспортировать до пункта назначения. За один рейс можно будет перевезти порядка 50 миллионов литров воды».

Одной из лучших разработок на чемпионате был признан проект автономной гидропонной установки. Разработка носит прикладной характер и может решить целый ряд сельскохозяйственных задач, например, выращивание растений в экстремальных условиях. Данную установку можно использовать в регионах с нехваткой плодородных земель, в условиях крайнего севера. Устройство может работать автономно, ему не нужны земля и постоянные источники электричества, достаточно ветряка или солнечных батарей, а удобрения в необходимых пропорциях смешает робот. Конструкция уже прошла испытания, с её помощью ребята вырастили горох.