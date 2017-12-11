Минск, 11 декабря, 2017, 15:06 — ИА Регнум. Заключение с Евросоюзом соглашения об ассоциации Минск не планирует, сообщил 11 декабря заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко.

Mfa.gov.by Олег Кравченко

«Мы не планируем заключать договор об ассоциации. У нас должен быть такой документ, как между Евросоюзом и Россией. Нам нужно его заключить и подписать как можно быстрее», — цитирует БЕЛТА дипломата.

При этом он отметил, что Белоруссия поддерживает отношения со странами Евросоюза поскольку существует много туристических, образовательных и персональных проектов и Минск заинтересован в «Восточном партнерстве».

Такой формат позволяет Белоруссии реализовать дополнительные возможности в сфере развития самых направлений и обеспечивать безопасность, процветание и экономическое развитие государства.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщал о желании некоторых стран Евросоюза использовать «Восточное партнёрство» в антироссийских целях.

По его словам, данную инициативу часто используют, чтобы через страны — члены СНГ «внедрять антироссийский запал».

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