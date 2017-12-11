Москва, 11 декабря, 2017, 15:01 — ИА Регнум. Нефтяные цены завершили прошлую неделю на уровне $63,33 за баррель, выкупив все снижение, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК TeleTrade Владимир Чернобай.

lalabell68 Нефть

Общее число буровых установок (газовых и нефтяных) за минувшую неделю увеличилось на две единицы до 931 штуки.

«На протяжении нескольких последних недель в нефти сформировался некий боковой коридор с границами $61 и $64 за баррель. Пока ни сам саммит ОПЕК, ни последние данные по запасам не смогли привести к тому, чтобы котировки покинули этот диапазон», — отметил эксперт.

В рамках этой недели, помимо данных по запасам от агентства API и EIA, необходимо обратить внимание на публикацию ежемесячного доклада ОПЕК по рынку нефти и ежемесячный обзор рынка нефти от Международного энергетического агентства.

«С точки зрения фундамента, сейчас нет никаких оснований для преодоления пиков мая 2015 года, даже наоборот, спустя всего неделю после встречи картеля с другими нефтедобывающими странами возобновились разговоры о возможном выходе из сделки по сокращению добычи досрочно», — пояснил Чернобай.

Россия и ряд стран — членов ОПЕК хотят завершить действие соглашения о сокращении добычи нефти как можно быстрее, вероятно, летом 2018 года. Такое мнение в беседе с журналистами на саммите Организации арабских стран — экспортеров нефти (ОАПЕК) высказал и.о. министра нефти Кувейта Исам аль-Марзук.

«Если же локально накопится больше негативных факторов, то возможно, что уровень $61 за баррель не устоит, и цены двинутся вниз. Хотя не исключено, что цены заморозятся на текущих значениях до следующего года», — дал прогноз эксперт.

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