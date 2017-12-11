Красноярск, 11 декабря, 2017, 14:59 — ИА Регнум. В Красноярске на сутки объявлены неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности.

Скриншот со страницы группы «#Зачистоенебо — Красноярск». Vk.com 9 декабря 2017 года в Красноярске прошёл митинг «За чистое небо»

Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 19 часов (по местному времени) 11 декабря до 19 часов 12 декабря в городе ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

НМУ в Красноярске объявляются с пугающей периодичностью. Уже более 40 дней красноярцы прожили под «чёрным небом» в 2017 году (в 2016 году — 58 дней).

По информации проекта «Чёрное небо», образовавшийся над Красноярском смог часто видно невооруженным глазом. Это и есть «чёрное небо». Официальное название такого состояния — неблагоприятные метеорологические условия.

Примечательно, что совсем недавно, 9 декабря, в Красноярске состоялся второй по счёту в этом году митинг «За чистое небо». В декабрьской акции протеста в сквере Серебряном, по уточнённым данным организаторов, приняли участие порядка 700 человек. Самыми главными лозунгами на митинге стали следующие: «Мы хотим дышать!» и «За чистое небо!».

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Красноярцы, пришедшие 9 декабря в сквер Серебряный, заявили о своих требованиях. Они хотят видеть конкретные планы по реконструкции и модернизации предприятий-загрязнителей, требуют запретить вырубку городских лесов в угоду строительства, хотят получить ответ на вопрос, какое влияние экологическая ситуация оказывает на здоровье горожан и так далее.

Первый митинг «За чистое небо» состоялся в марте 2017 года. Тогда к акции протеста присоединились порядка 2 тысяч человек.

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По данным Красноярскстата, в 2016 году в Красноярском крае насчитывалось 22,4 тыс. стационарных источников выбросов загрязняющих веществ. За прошлый год в атмосферный воздух региона было выброшено 2363,3 тыс. тонн загрязняющих веществ, что на 4,5% меньше, чем в 2015 году.