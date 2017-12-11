Москва, 11 декабря, 2017, 14:49 — ИА Регнум. Введение новых санкций против России может ослабить рубль, несмотря на сохранение спроса на нефть в Китае и сокращение поставок из Нигерии из-за забастовок рабочих, заявил корреспонденту ИА REGNUM начальник аналитического отдела ООО «АФТ-Инвест» Владимир Дядин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

11 декабря с утра нефтяные котировки на сорт марки Brent потеряли 0,4%, тестируя уровень в $63 за баррель. При этом рубль остался стабильным.

«На рынке Forex в начале новой торговой неделе котировки валютной пары USD/RUB на открытие торговой сессии находятся на уровне 59 рублей за доллар США.

Курс национальной валюты перестаёт коррелировать с нефтяными котировками и всё больше зависит от введения новых санкций со стороны США», — пояснил эксперт.

В случае принятия ограничений на инвестиции в государственный долг РФ отток капитала из России может составить 35 млрд. долларов. Именно столько будут вынуждены купить нерезиденты, чтобы полностью уйти с рынка ОФЗ.

«На предстоящей торговой неделе в ожидании введения более жёстких санкций против РФ, вероятнее всего, можно будет увидеть ослабление рубля до уровня 60 рублей за доллар США», — считает эксперт.

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