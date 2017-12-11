Киев, 11 декабря, 2017, 14:49 — ИА Регнум. Лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили, выступая 11 декабря в Печерском суде Киева, сообщил о своих намерениях идти до конца в том случае, если его снова отправят в тюрьму, сообщает «Украинская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Я показал, как может работать президент, и я покажу, как может умереть президент. Если они меня вернут в тюрьму, я буду голодать до конца. Но все будут знать, кто устроил это убийство», — заявил Саакашвили.

Помимо этого, Михаил Саакашвили заявил, что считает себя «военнопленным» в руках тех, кто ведёт войну против народа Украины.

«Я считаю себя пленником олигархата Украины и Путина. Я военнопленный. Реально. Потому что они ведут войну против Украины», — сказал он.

Напомним, против Саакашвили на Украине возбуждён целый ряд уголовных дел, включая обвинения по статье о содействии участникам преступных организаций. Санкции по этой статье предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сторонники бывшего губернатора Одесской области попытались взять штурмом здание суда, но были оттеснены полицией.