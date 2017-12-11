Москва, 11 декабря, 2017, 14:34 — ИА Регнум. Федеральное агентство по туризму предупреждает российских граждан, находящихся в Израиле или планирующих поездку в эту страну, о беспорядках в Иерусалиме, сообщили в Ростуризме.

Walkerssk Иерусалим

«В г. Иерусалим и в районах на Западном берегу реки Иордан в связи с объявленным 6 декабря 2017 года переводом посольства США из г. Тель-Авива в г. Иерусалим зафиксированы протестные выступления», — говорится в официальном сообщении.

Российским гражданам, находящимся в Израиле, рекомендуют проявлять бдительность и осторожность, избегать мест массового скопления людей.

Также туристов из России просят избегать посещения районов, где наблюдаются протестные выступления.

Предлагается следить за официальными сообщениями местных властей и следовать их указаниям.

Кроме того, Ростуризм призывает туроператоров предупреждать туристов о ситуации в Иерусалиме и правилах безопасного поведения.

Читайте также: МИД России прокомментировал решение Трампа по Иерусалиму

Как сообщало ИА REGNUM, президент США 6 декабря объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Дональд Трамп также распорядился перенести американскую дипмиссию из Тель-Авива, где находятся посольства всех других стран, в Иерусалим. Решение Трампа вызвало резкую критику в странах мусульманского мира.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение президента США Дональда Трампа о переносе посольства США в Израиль существенно осложнило ситуацию в регионе.

Читайте также: Кремль: Решение Трампа по Иерусалиму осложнило ситуацию в регионе