Томск, 11 декабря, 2017, 14:38 — ИА Регнум. С 2010 по 2016 год в Томской области закрылось 48 общеобразовательных школ, тогда как число школьников за последние 7 лет увеличилось на 11 тысяч, информирует Томскстат.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Закрывшаяся всегда школа в алтайском селе Батурово

По данным статистиков, динамика неутешительна. Если в 2010 году в области насчитывалась 371 организация, осуществляющая обучение по образовательным программам начального, основного и среднего общего образования, то к концу 2017 года осталось 323 организации. Впрочем, это не означает, что все 48 школ прекратили своё существование, какие-то из них могли стать филиалами более крупных школ и просто потерять самостоятельный статус.

Аналогичные проблемы озвучивают и в других регионах. Не утихают споры и по поводу эффективности проводимой оптимизации. Экспертные оценки расходятся: одни считают, что укрупнение школ — вредно, потому что уничтожается атмосфера маленьких школ, другие считают — полезно, потому что у детей возникает полный набор ресурсов и возможностей для самореализации.

К примеру, школьникам алтайского села Батурово приходится ехать за знаниями на школьном автобусе более 10 километров. Но этому обстоятельству ученики очень быстро перестали огорчаться, признав что в новой школе и учиться интереснее, и отметки улучшились.

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Тем не менее, факт недостатка школ признала недавно даже министр образования и науки Ольга Васильева. По её словам, сегодня в России насчитывается 42 тысячи школ, из которых 26 тыс. — сельские школы.

«Это школы, построенные 40−60 лет назад. А есть школы, история которых начинается с конца XIX века. Конечно, требуется реконструкция этих зданий. Требуется обновление и оснащение. Создание новых образовательных мест. Потребность в этом настолько велика, что у нас есть и третья смена», — отмечала Васильева на пресс-конференции «Приоритетные проекты Минобрнауки России: итоги 2017 года».