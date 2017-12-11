Киев, 11 декабря, 2017, 14:41 — ИА Регнум. Посол Польши на Украине Ян Пекло считает, что между Киевом и Варшавой на сегодня существует динамичное экономическое и военное сотрудничество, хотя «исторический диалог сейчас переживает не самую лучшую фазу». В целом, подчеркивает дипломат, нельзя говорить о «наихудшем кризисе» или «крахе польско-украинских отношений».

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

Высказывание дипломата приводит украинское госинформагенство «Укринформ» сегодня, 11 декабря, в контексте обстрела автобуса с польскими туристами на Западной Украине в ночь с 9 на 10 декабря.

«Не думаю, что состояние украинско-польских отношений сегодня — это трагедия. В истории наших отношений наблюдается некая цикличность: в какой-то период они улучшаются, а в какой-то могут ухудшаться. Это как между соседями: поссорились-помирились. Несмотря на не самую легкую фазу в наших отношениях, более миллиона украинских граждан работают и учатся в Польше, и обе стороны довольны… Поэтому между нами существует весьма динамичная связь, которую не так просто испортить», — сказал Пекло.

Он также отметил, что между государствами ведется военное сотрудничество и активные экономические контакты, в том числе между городами и регионами. По словам дипломата, есть новые инвестиции, польская сторона также выделила 100 млн евро кредита на приграничную инфраструктуру.

Пекло прогнозирует, что встреча президентов Польши и Украины, запланированная на 13 декабря в Харькове, всё-таки состоится.

«И я считаю, что нам нужно отделить вопросы экономики, культуры и прочее от исторического диалога», — отметил дипломат.

По информации польских СМИ, в эфире радио Trojka заместитель главы канцелярии президента Польши Павел Муха подтвердил, что Дуда собирается в Харьков, несмотря на обстрел автобуса.

Вместе с тем украинский дипломат, экс-генконсул Украины в Эдинбурге и Стамбуле Богдан Яременко, комментируя последние события, заявил, что существование независимой Польши никогда не было предпосылкой для существования независимой свободной Украины.

«И до последнего времени — скорее, наоборот. Поэтому если Польша из адвоката решила превратиться в прокурора, для украинцев не будет ничего нового», — подчеркнул он.

Развивая эту мысль в интервью изданию «Обозреватель», дипломат заявил, что дальнейшие отношения Украины и Польши — «плохо прогнозируемый процесс».

«Очевидно, что поляки пока что не готовы сменить свою линию поведения в вопросах исторической памяти и истории. Думаю, это напряжение какое-то время будет сохраняться», — отметил Яременко.

А вот эксперты, опрошенные изданием «Страна», прогнозируют дальнейшую эскалацию конфликта.

«Уровень агрессии и нетерпимости к украинцам в Польше постоянно растет, и трудно спрогнозировать, во что это может вылиться. А президент Порошенко не делает ничего для того, чтобы снять это напряжение», — сказала Ирина Верещук, директор Центра Балто-Черноморских исследований.

«Украинским властям нужно активнее предотвращать вопиющие инциденты, как с обстрелом консульства в Луцке и взрывом автобуса во Львове, а списывать всё на провокации очень удобно», — считает польский журналист Марчин Ковальчик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 10 декабря в Львовской области Украины неизвестные повредили автобус с польскими регистрационными номерами, который был припаркован у одного из отелей. В момент взрыва пассажиров в автобусе не было.

По данным украинских СМИ, которые ссылаются на источник в полиции Львова, неизвестный мужчина, выйдя из внедорожника марки Toyota, совершил выстрел в багажный отсек автобуса из гранатомета РПГ-26, после чего вернулся в автомобиль и уехал с места происшествия в неизвестном направлении. Возбуждено уголовное дело, продолжается расследование.