Санкт-Петербург, 11 декабря, 2017, 13:36 — ИА Регнум. Завершены работы по сохранению уникальных объектов культурного наследия в центре Санкт-Петербурга — Пантелеймоновского моста и так называемого Трехмостья (Театральный, Мало-Конюшенный и «ложный» мост). Ремонт конструкций мостов и их декоративных элементов проводился с июня по декабрь 2017 года сотрудниками петербургского «Мостотреста»

Https://t.me/IgorAlbin Пантелеймоновский мост

"Металлоконструкции мостов очищены, заделаны все каверны и трещины, проведена шпаклевка и покраска. Золочение декоративных деталей мостов полностью восстановлено <…> В общей сложности, выполнено более 20 видов технологический работ», — сообщил в своем канале в Telegram вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.

Он отметил, что реставрацию золоченых деталей Пантелеймоновского моста вели в реставрационных мастерских, а вот на Трехмостье над золочением декора работали в уличных условиях, с помощью временных тепляков, поскольку демонтаж конструкций там оказался возможен.

Пантелеймоновский мост через Фонтанку соединяет остров Летний сад и Безымянный остров. Современный металлический мост был открыт 1908 году, и в следующем году отпразднует свое 110-летие. С 1925 по 1991 год мост носил имя декабриста Пестеля.

Трехмостью в 2017 году исполнилось 185 лет — эта уникальная архитектурно-инженерная конструкция была открыта 8 января 1832 года. Трехмостье объединяет сразу три петербургских острова — Спасский, 1-й Адмиралтейский и Казанский. Трехмостье капитально ремонтировалось в 1936 году, в блокаду почти не пострадало. Последняя реконструкция ансамбля была выполнена в 1999 году.

Общая стоимость ремонта составила 36,2 млн рублей, сообщили в Смольном. Большая часть этой суммы затрачена на Пантелеймоновский мост — 24,5 млн рублей (площадь золочения — 139 кв. м), 11,6 млн рублей ушло на Мало-Конюшенный и Театральный мосты (площадь золочения — 44 кв. м).

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября 2017 года Тучков мост, находившийся на капремонте с июня 2016 года, был открыт для движения автотранспорта. Это произошло на полгода раньше намеченного срока.

Биржевой мост Северной столицы будет закрыт на реконструкцию после завершения чемпионата мира по футболу 2018 года.