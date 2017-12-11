Россия перерезала пуповину с Киевом, Британия бьёт исподтишка: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 11 декабря, 2017, 14:00 — ИА Регнум.
- Новая угроза: в США считают, что у КНДР появится биологическое оружие;
- Транспортная независимость: железная дорога в обход Украины доступна пассажирам;
- Борьба с «проблемой»: в Нью-Йорке хотят вытеснить российских олигархов;
- «Флаг в клетку»: в Британии объявлен конкурс на нейтральный флаг для России;
- Плановые ротации: будут ли в России новые отставки губернаторов.