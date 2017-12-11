Ярославль, 11 декабря, 2017, 13:07 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Слепцов выступил на «круглом столе», который проходил в Госдуме и был посвящен теме ремонта, строительства и содержания дорог, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Владимир Слепцов

Российские законодатели пригласили мэра рассказать про ярославский опыт в этой сфере. Владимир Слепцов начал свой доклад со слов о том, что этот год стал для Ярославля «беспрецедентным по объему работ, выполняемых на протяжении многих километров».

«При поддержке главы региона Дмитрия Миронова Ярославль вошел в проект приоритетного направления стратегического развития БКД в составе агломерации «Ярославская». В Ярославле проведен комплексный ремонт дорог протяженностью 51 километр, это 29 дорог. Для сравнения — в 2014 году было отремонтировано 16 км, в 2015 — 19 км, в 2016 — 15 км. На отремонтированных дорогах укладывался асфальт ЩМА, полностью заменены дорожное полотно и бордюры, нанесена пластиковая разметка, установлены новые светофорные объекты и конечно же, благоустроена территория вокруг. На каждую отремонтированную дорогу гарантия составляет 4 года, в течение этого времени подрядчик ведет наблюдение за полотном, и за свой счет исправляет те дефекты, которые появляются», — сказал Владимир Слепцов.

Мэр Ярославля отметил, что в этом году в городе проведен «огромный ямочный ремонт»:

«Хотелось бы сказать, что город не остановился на программе агломерации, мы в этом году сделали огромный ямочный ремонт — 294 тыс. кв. метров. Это то, что необходимо для жителей, то что необходимо городу. И в целом мы более 700 тыс кв метров асфальтового покрытия отремонтировали в городе», — рассказал Владимир Слепцов.

Он пояснил, что контроль качества в постоянном режиме осуществляется подведомственным подразделением мэрии — «Агентством по муниципальному заказу ЖКХ города Ярославля». Контроль проводится с применением передвижной лаборатории.

«Это позволяет провести детальный анализ качества выполненных работ сразу по многим параметрам, несколько десятков показателей дает» — сказал Владимир Слепцов и подчеркнул, что большую помощь в контроле за качеством работ и материалов оказали общественники.

«Мы очень плотно работаем с общественниками, которые нам указывают недостатки, которые мы оперативно устраняем. Это позволяет нам узнать, что в Ярославле происходит, какие есть проблемы, и где, может быть, наши специалисты не заметили, а общественники заметили. Мы оперативно реагируем» — сказал мэр Ярославля.

По его словам, в этом году по программе инициативного бюджетирования вместе с ремонтом дорог сделано 200 дворов.

Рассказал Владимир Слепцов и о содержании дорог в Ярославле.

«Что касается содержания дорог — это тоже затратная задача, мы провели построение всей техники, которая есть в городе, чтобы понимать — возможно ли чистить город качественно и хватит ли на это средств. Понятно, что как у каждого муниципалитета до идеального состояния средств не хватает, тем не менее, мы понимаем, что город должен жить, транспорт должен ходить, люди должны передвигаться комфортно, для этого мы получили деньги в виде субсидии из регионального бюджета, плюс софинансирование из городского, и сегодня в полном объеме обслуживаем город. Первые снегопады показали, что мы способны качественно и вовремя убирать город, есть шероховатости, до того, чтобы делать это как в Москве, нам еще далеко, тем не менее, мы к этому стремимся» — сказал мэр Ярославля.

В ходе «круглого стола» обсуждались также проблемы, существующие в сфере строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения, и возможные пути их решения, в том числе в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» и Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 — 2020 годы)».