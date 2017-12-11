Москва, 11 декабря, 2017, 12:52 — ИА Регнум. Правозащитница Людмила Алексеева намерена передать присужденную ей государственную премию на нужды Московской Хельсинкской группы (МХГ). Об этом она сама сообщила в интервью РИА «Новости».

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Людмилой Алексеевой

"Я благодарна, что первую премию дают мне, по-видимому, как старейшей правозащитнице, которая с самого зарождения правозащитного движения в нашей стране участвует активно, — говорит Алексеева. — Выбрали меня, я благодарна».

Председатель МХГ добавила, что в ближайшее время она передаст государственную премию на нужды своей организации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 декабря текущего года президент Российской Федерации Владимир Путин присудил Людмиле Алексеевой премию за достижения в правозащитной деятельности.

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