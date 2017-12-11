Москва, 11 декабря, 2017, 12:48 — ИА Регнум. России давно уже следовало перевести все поезда южного направления в обход Украины, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

ОАО «Российские железные дороги» перевело все поезда южного направления на движение по новой железнодорожной линии Журавка — Миллерово в обход Украины.

В сентябре 2017 года по новой дороге пустили грузовые поезда, а в ноябре — пассажирские, которые шли без промежуточных остановок на старой линии. С 11 декабря на нее переводят все пассажирские составы.

Во-первых, это нужно было сделать давным-давно, поскольку «на Украине отсутствую элементарные гарантии правопорядка и безопасности», рассуждает парламентарий.

«Во-вторых, Киев настроен весьма воинственно по отношению к нашим компаниям, из-за чего наши коммерсанты теряют активы, поэтому РЖД следует плавно уходить с Украины, чтобы сохранить имущество», — полагает он.

Россия делает всё правильно, когда разрабатывает альтернативные транзитные маршруты в обход Украины, указал депутат.

«У наших соседей семь пятниц на неделе, мы обязаны быть готовыми к любому развитию событий», — написал Журавлёв в соцсети.