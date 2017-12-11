Калуга, 11 декабря, 2017, 14:14 — ИА Регнум. В Калужской области индексация стоимости коммунальных услуг в 2018 году в среднем составит 4%. Об этом 11 декабря завили за заседании регионального кабинета министров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы правительства Калужской области На заедании калужского регионального кабинета министров

Отмечалось, что 26 октября 2017 года правительством Российской Федерации для каждого региона были утверждены средние индексы изменения платы за коммунальные услуги для населения. Также установлены предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям.

Для Калужской области определён индекс в 4%, предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям составляет 2%. Таким образом, максимально допустимый рост коммунальных платежей для жителей региона составляет 6%. Повышение стоимость услуг намечено на 1 июля 2018 года. В первом полугодии 2018 года цены останутся на уровне декабря 2017 года.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Министры обсудили плату за коммунальные услуги

По словам губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, для недопущения необоснованного роста платежей необходимо создать максимальные условия для эффективной работы предприятий системы теплоснабжения региона.

Напомним, в Калужской области по состоянию на конец ноября 2017 года задолженность муниципальных образований и предприятий жилищно-коммунального хозяйства за газ составила 368 млн рублей. Большинство должников — это предприятия и управляющие компании Калуги. Из 39 муниципалитетов области просроченная задолженность отсутствует лишь у восьми.

Губернатор области Анатолий Артамонов рекомендовал главам муниципалитетов области усилить работу с должниками и проводить её в тесном взаимодействии с правоохранительными органами.

«Долги накапливаются из-за того, что управляющие компании вовремя не рассчитываются с «Водоканалом» и «Теплосетью». Всё взаимосвязано. Земля должна гореть под ногами у тех, кто пришёл на рынок управления жилым фондом для того, чтобы воровать деньги граждан. Их имена должны быть известны всем. Нужно на каждом подъезде размещать информацию о том, что этот дом находится в управлении недобросовестной компании с указанием фамилии её руководителя», — заявил он.