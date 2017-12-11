Воронеж, 12 декабря, 2017, 01:03 — ИА Регнум. Возмущение жителей Воронежа состоянием местного общественного транспорта весьма понятно. Как же местные власти и транспортные начальники стараются «разрулить» круг проблем, возникших вокруг этого важнейшего сектора городской инфраструктуры, рассказывает редактор ИА REGNUM Зоя Емельянова.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Воронежские автобусы — не самые разбитые

Статистика нарушений ПДД со стороны водителей общественного транспорта в Воронеже удручает. В 2017 году выявлено в три раза больше нарушений, чем в прошлом, хотя эта картина, возможно, говорит об усилении контроля за водителями, и в таком случае ее можно считать положительным сдвигом. Тем не менее жители города возмущены наплевательским отношением водителей общественного транспорта, которые устраивают и гонки друг с другом, и опасно ведут себя на дорогах, и нарушают установленный график. После 22−23 часов вечера общественный транспорт в Воронеже поймать почти невозможно.

Первое, с чего решили подойти к проблеме власти, это перевести транспорт на безналичную форму оплаты. Их стремление поступить именно так очень понятно, ведь безналичная оплата дает возможность увидеть реальную картину поступающих доходов и, соответственно, спрогнозировать будущие. Но движение в этом направлении идет с большим скрипом, несмотря на прямое указание мэра города Александра Гусева. А гнев граждан тем временем все нарастает.

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