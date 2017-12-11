Ярославль, 11 декабря, 2017, 12:29 — ИА Регнум. Жители дома на площади Челюскинцев, 17 а в центре Ярославля получили «требование о явке» в прокуратуру района для дачи объяснений «по вопросу занимаемого Вами жилого помещения». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили жители дома.

Комплекс бывших зданий монастыря — жилые дома

Поводом для этого стала проверка «соблюдения законодательства о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения» по обращению настоятеля Кирилло-Афанасьевского монастыря. Люди считают, что таким образом прокуратура оказывает давление на людей с целью выселения их из бывшего келейного корпуса.

Скриншот требования прокуратуры Требование прокуратуры о явке жителю дома

Монастырь был закрыт в 1925 году, в 2005-м церкви были возвращены здания храмов. Однако другие монастырские здания занимают жилые квартиры, которые находятся в собственности жильцов.

«Несколько лет назад монастырь обращался к нам с предложением подарить ему наши квартиры. Я до сих пор храню это письмо. А несколько дней назад к нам во двор нагрянули прокурорские работники, это был просто набег, они вылавливали жильцов и вели с ними беседы. Моего мужа спрашивали, сколько человек живет в квартире, куда хотели бы уехать. Люди думают, что монастырь активизировался, чтобы вернуть себе дом. Но многие люди уезжать не хотят», — сказала корреспонденту ИА REGNUM председатель совета многоквартирного дома Ирина Варнакова.

Всего в доме 15 квартир. Жителей удивляет, что вопросом возвращения монастырской собственности занимается прокуратура.

«Закон, на который они ссылаются, касается муниципальной и государственной собственности. У нас же частная собственность, то есть прокуратура подменяет понятия. А все данные по собственности они могут запросить в соответствующих органах. Когда они приходили с полицией, весь дом на ушах стоял. Мы предполагаем, что новый настоятель обратился к новому губернатору с просьбой «решить вопрос» с возвратом монастырю зданий. Но к нам монастырь не обращался для какого-либо диалога. Более того, некоторые помещения в доме продаются, и они могли бы их просто выкупить», — сказал корреспонденту ИА REGNUM житель дома Аркадий Русаков.

Жильцы говорят, что дом не является аварийным, есть решение суда, которые обязывает мэрию провести капремонт, но оно не исполняется. Получить оперативный комментарий в Ярославской епархии корреспонденту ИА REGNUM не удалось. В прокуратуре считают, что жильцам волноваться не о чем.

«В прокуратуре области находится обращение настоятеля монастыря. Монастырь претендовал на помещения, которые впоследствии были приватизированы. Ответ монастырю будет давать областная прокуратура. По ее поручению наши сотрудники опрашивали жильцов, спрашивали, кто проживает, каковы условия проживания. Мы не принимаем никаких мер, жильцам беспокоиться не о чем», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель прокурора города Ярославля Любовь Созинова.

В настоящий момент идут масштабные реставрационные работы в храмах монастыря: восстанавливаются главы, врата и колокольня. Жилые дома — бывший келейные корпуса — примыкают к зданиям храмов. На одном из домов, в котором живут люди, уже есть вывеска «Кирилло-Афанасиевский монастырь». На днях весь комплекс зданий, включая как храмы, так и жилье, был включен в список выявленных объектов культурного наследия.