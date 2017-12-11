Донецк, 11 декабря, 2017, 12:17 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 10 декабря, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии 13 раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 26 раз, сообщают 11 декабря пресс-службы оборонных ведомств ЛНР и ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили 13 раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по населенным пунктам Славяносербск, Калиново, Фрунзе, Логвиново, Марьевка, Знаменка, Лозовое, Пришиб.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм и 120 мм, вооружение БМП, автоматические станковые гранатометы АГС, ручные противотанковые гранатометы РПГ, станковые противотанковые гранатометы СПГ и стрелковое оружие.

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Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 26 раз. Под огнем оказалось 14 населенных пунктов.

По данным Украины, четверо военнослужащих ВСУ были ранены, один солдат получил травму. Штаб «АТО» зафиксировал 35 случаев обстрела своих позиций со стороны республик.

На Донецком и Луганском направлениях штаб «АТО» зафиксировал обстрелы украинских позиций возле Трехизбенки, Крымского, Новотошковского, Травневого, Зайцево, Лозового, Новоалександровки, Светлодарска, Луганского, Авдеевки, шахты Бутовка, Каменки, Красногоровки, Старогнатовки.

Напомним, украинские войска каждый день обстреливают ДНР и ЛНР, несмотря на заключенные Минские соглашения, которые предписывают обеим сторонам прекратить огонь, отвести тяжелую технику от линии фронта и начать мирное урегулирование конфликта.