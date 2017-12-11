Киев, 11 декабря, 2017, 12:18 — ИА Регнум. Запуск новой железнодорожной линии на участке на российском участке Журавка — Миллерово вокруг украинской территории поприветствовал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает 11 декабря телеканал «112 Украина».

Железная дорога

«Я такой шаг абсолютно приветствую, пусть ездят где угодно, кроме Украины. Никаких последствий нет, наоборот — снижается риск любых террористических актов», — сказал Омелян.

Он также добавил, что на обходном участке будут перемещаться 60 пассажирских и 30 грузовых поездов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, движение поездов по участку на территории Воронежской и Ростовской областей было запущено 20 сентября. На первом этапе началось регулярное движение грузовых составов, затем, в декабре по линии начали движение пассажирские поезда.

Строительство обходной линии началось после ухудшения отношений с Украиной в 2014 году. Основные работы были завершены в августе 2017 года, а движение планировалось запустить осенью.

По словам министра транспорта России Максима Соколова, созданный участок позволит пропускать 62 пары пассажирских и 30 пар грузовых поездов.

Читайте также: Российские пассажирские поезда пошли в обход Украины