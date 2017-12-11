Калуга, 11 декабря, 2017, 12:09 — ИА Регнум. В Калуге торжественно поздравили с днем тезоименитства митрополита Калужского и Боровского Климента. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе областного центра совершил сам митрополит Климент в сослужении архиепископа Песоченского и Юхновского Максимилиана, епископа Людиновского Никиты и духовенства епархии.

Фото пресс-службы городской думы Калуги Глава городского самоуправления Калуги пожелал митрополиту Калужскому и Боровскому большого счастья и неиссякаемой энергии

От лица духовенства Калужской епархии с днём ангела митрополита Климента поздравил архиепископ Песоченский и Юхновский Максимилиан. Со словами приветствия к тезоименитому владыке обратился губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Своими поздравлениями архипастыря порадовали и дети — учащиеся Калужской православной гимназии, которые прочитали стихотворения и пропели духовные песнопения.

После приветственных слов митрополит Климент принял поздравления от священнослужителей, монашествующих и мирян, среди которых были глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и городской голова Калуги Константин Горобцов.

«Много лет вы вдохновляете окружающих примером своего высокого служения Господу, учите любви, добру, милосердию, исполнению христианского долга, — обратился к митрополиту Александр Иванов, — от всего сердца желаю вам крепкого здоровья, большого счастья, неиссякаемой энергии, помощи свыше во всех ваших делах и начинаниях!».