Грозный, 11 декабря, 2017, 11:46 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров одержал верх над бойцом смешанного стиля (ММА) Александром Емельяненко. Соревновались мужчины в популярном упражнении «планка».

Скринщот со страницы Рамзана Кадырова в Instagram Рамзан Кадыров

Спор, кто сильнее, начался после опубликованного Емельяненко на своей странице в Instagram видео, на котором спортсмен отжимался с сидящем на его спине человеком.

«Боец клуба «Ахмат» Александр Емельяненко дал старт эстафете необычного упражнения. Он выполнил планку, усадив на спину Рахмана Дудаева. Я принял эстафету и выполнил упражнение удвоив вес», — написал на своей странице в Instagram глава Чечни Рамзан Кадыров.

Емельяненко ответил, выполнив упражнение уже с тремя одноклубниками на спине.

«И что же остаётся делать? Если я всё время наставлял Емельяненко, нужно же сделать следующий шаг», — говорит Кадыров, за которым и осталось последнее слово.

Глава Чечни в ходе тренировки в Гудермесском многофункциональном спортивном центре, удвоил вес и сделал планку с грузом 291 кг.

«На спине были четыре человека!» — написал Кадыров в комментарии к размещенному видео.

«Спорт — это жизнь, бодрость, радость, силы и здоровье! Это и стимул для стремления к новым высотам, достижениям, успеху, ради которых необходимо много и много трудиться», — добавил глава Чечни.

Своё поражение Александр Емельяненко признал, записал видеообращение, в котором признался, что больше Кадырова в упражнении «планка» ему не поднять.

«Я снимаю перед Вами шляпу!», — сказал, обращаясь к главе Чечни, боец ММА.