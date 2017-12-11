Москва, 11 декабря, 2017, 11:26 — ИА Регнум. В Совфеде из разброса данных по числу требующих импичмента президента Украины Петра Порошенко делают выводы, что американцы еще не определились, кого им поддерживать, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геть

В Киеве митинг с требованием импичмента президента Украины Петра Порошенко собрал порядка 50 тыс. человек. Такую цифру озвучили организаторы акции — сторонники лидера партии «Движение новых сил», бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. В правоохранительных органах утверждают, что в акции приняли участие не более 2,5 тыс. человек.

Как видно, разброс достаточно велик, констатировал член Совфеда Франц Клинцевич. По его мнению, скорее всего, речь может идти о примерно 10 тыс. митингующих.

«Но в любом случае до Майдана, собиравшего до 500 тыс. человек, еще далеко. Судя по всему, американцы еще не определились, кого им поддерживать. Все решится в ближайшие месяц-два. Вполне реальная полная дезорганизация Украины», — сказал Клинцевич.