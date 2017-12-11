В Совфеде назвали срок решения по импичменту Порошенко
Москва, 11 декабря, 2017, 11:26 — ИА Регнум. В Совфеде из разброса данных по числу требующих импичмента президента Украины Петра Порошенко делают выводы, что американцы еще не определились, кого им поддерживать, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
В Киеве митинг с требованием импичмента президента Украины Петра Порошенко собрал порядка 50 тыс. человек. Такую цифру озвучили организаторы акции — сторонники лидера партии «Движение новых сил», бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. В правоохранительных органах утверждают, что в акции приняли участие не более 2,5 тыс. человек.
Как видно, разброс достаточно велик, констатировал член Совфеда Франц Клинцевич. По его мнению, скорее всего, речь может идти о примерно 10 тыс. митингующих.
«Но в любом случае до Майдана, собиравшего до 500 тыс. человек, еще далеко. Судя по всему, американцы еще не определились, кого им поддерживать. Все решится в ближайшие месяц-два. Вполне реальная полная дезорганизация Украины», — сказал Клинцевич.